Como en las películas, llega a Mar del Plata Super Like Citas Rápidas

Se trata de Super Like Citas Rápidas MDQ, un emprendimiento que cuenta con menor nivel de exposición que las populares aplicaciones de pareja que permite conocer hasta a 15 personas en una jornada.

En épocas en las que predominan las apps de citas, Mar del Plata contará con un novedoso sistema para conocer gente, pero de manera presencial: Super Like Citas Rápidas MDQ.

“Super Like Citas Rápidas MDQ” es un emprendimiento familiar gestionado por tres generaciones de profesionales abocados a diferentes áreas sociales. que adaptan a la ciudad el método de Speed Dating popularizado en películas como Hitch, Sex and the City, Doctor House y The Simpsons.

El emprendimiento brinda la posibilidad de conocer hasta 15 persona en una sola cita en la que los asistentes charlarán con cada una de ellas por un lapso de 7 minutos, hasta que suene la campanita y en ese momento se producirá el cambio, y comenzarán a hablar con otro participante.

En Super Like Citas Rápidas el participante tiene menos exposición que en una app de citas. Es un modelo ágil pero privado, donde cada encuentro brinda comodidad y seguridad.

El “Speed Dating” nació en los Estados Unidos hace algunas décadas, y fue adquiriendo gran popularidad por su innovadora forma de acercar personas. Los solos de carácter más reservado, vieron este sistema nuevo con buenos ojos, con la posibilidad de hacer amigos, y encontrar el amor sin comprometer su reputación o su status . Rápidamente, las citas rápidas alcanzaron gran popularidad y comenzó a formar a formar parte de los guiones de grandes ficciones de televisión.

Luego se expandió hacia Europa como una de las maneras más efectivas de acercar a las personas. En el “Speed Dating /Cita Rápidas” no solo la persona con la que nos presentan “entra por los ojos”, sino que con los siete minutos de conversación, puede rápidamente atraernos y llevarnos a querer tener otro encuentro con ella, como también apreciar rápidamente la incompatibilidad con nosotros.

De esta manera, muchos de los que han participado argumentan que este método de citas no simplemente ahorra tiempo, sino posee algo que las aplicaciones simplemente no pueden dar… la intriga y el deseo. La intriga de que cada encuentro puede ser mejor al anterior, y el deseo de querer coincidir con la persona que en siete minutos nos conquistó.

Quienes deseen conocer más al respecto pueden ingresar a la cuenta de Instagram http://@superlikecitasmdq. (Fuente 0223.com.ar)