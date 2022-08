Miramar: Camuzzi no atiende al público y las protestas siguen

En la mañana de este viernes, 26 de agosto, en avenida 26 esquina 21, continúo la campaña de firmas para que la Empresa Camuzzi de la ciudad de Miramar, vuelva a abrir sus puertas para la atención al público.

El Centro de Técnicos de Gral. Alvarado (CETIGA) junto a otras organizaciones intermedias y bloques políticos del HCD, dieron continuidad en su postura de la inmediata atención al público en Miramar, y la reapertura de las oficinas de Otamendi.

Ante esta situación, la empresa dio su explicación, hace un tiempo atrás, que decididamente no dejo conforma a nadie. Se arrogan el derecho de no atender en forma espontanea, ya que según sus estadísticas no se justifican, dejando a un gran sector de usuarios a la merced, de su oficina virtual, o a un call center.

Una vez más, este tipo de actitudes, demuestran dos acciones, una es que siendo una empresa monopólica no le interesa lo que le suceden a sus clientes y la otra es que desconocen la autoridad de ENARGAS, principal responsable de regular y controlar este tipo de atropellos.

Esperemos por el bien de todos, que ENARGAS y las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto, y se regularice esta triste anomalía.