Federal “A”: Círculo Deportivo cayó en su visita a San Juan

Círculo Deportivo de Otamendi estaba disputando un buen partido en San Juan ante Peñarol, se puso en ventaja en el primer tiempo, pero no lo pudo aguantar en el complemento. El equipo de Chimbas, se lo dio vuelta y se quedó con la victoria por 2 a 1 en la fecha 26 del Federal «A». El partido, fue transmitido por la TV Pública, hecho histórico para el «Papero».

Ya en el primer cuarto de hora, pudo ponerse en ventaja lo cuál era muy importante para ratificar lo bueno que había hecho el sábado pasado. Primero la tuvo Jano Martínez de cabeza en un tiro libre y Casas tapó un remate complicado junto al palo para enviarla al córner.

A los 16 minutos, Imanol Enríquez abrió el marcador con una segunda jugada donde la peinaron en el corazón del área y el delantero la peleó ante el arquero hasta definir al arco vacío.

No fue fácil después porque debió lidiar con la búsqueda del dueño de casa en búsqueda del empate. Ignacio González tuvo una muy clara después de que Casas rechazó un pase de taco en el área. De frente al arco, el delantero la tiró por arriba del travesaño cuando estaba al borde del área chica.

Promediando la media hora de juego, volvió la dinámica a hacerse presente. Círculo tuvo una clara con Enríquez nuevamente pero achicó rápido el arquero y el rebote le quedó a Nicolás Straccia que quiso pegarle de aire a la pelota, pero le erró al remate. La respuesta la dio Abel Peralta con un tiro de media distancia que se fue muy lejos.

El crecimiento ofensivo con buenas actuaciones de sus delanteros, le dio al «Papero» la oportunidad de incluso ampliar la ventaja.

En el inicio del complemento, Peñarol pudo llegar al empate con efectividad en el único cambio que realizó Bove. Ingresó Tarasco y en una de las primeras pelotas que tocó, remató para que Casas la saque como pudo pero en el rebote, Javier Martínez anotó el empate. Durante los siguientes minutos, el local fue por más para buscar que el golpe de efecto que significaba el empate, se pudiera transformar en un triunfo parcial.

Tuvo otra situación clara Tarasco con un cabezazo en el segundo palo de pique al piso y otra vez, el arquero del equipo «papero» se lució tapando en dos tiempos una pelota difícil. Los de Otamendi ya no estaban rindiendo de la misma forma y Straccia siguió metiendo cambios. Uno de ellos fue el ingreso de Diego Martínez que en la primera que tocó, aprovechó una mala salida del arquero Agustín Quiroz y trató de definir por arriba. La pelota terminó saliendo muy cerca del palo.

El partido se volvió más trabado con mucho en juego para ambos, pero a los 36 minutos llegó el gol que dio vuelta el partido. A los 36 minutos, un corner largo cayó en el segundo palo y esta vez Casas erró en el manotazo del despeje y la pelota quedó viva. El que lo aprovechó fue otra vez Tarasco que la metió de nuevo en el área para que Felissia defina al arco vacío.

Ya no tuvo capacidad de reacción el equipo de Straccia porque no tuvo juego e intentó con más ganas que juego. Eso no le dio respuestas y se volvió con sabor a poco de San Juan donde parecía que podía sumar y lo terminó perdiendo. (Fuente marcadeportiva.com) (Foto: Martín Angelini)