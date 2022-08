Segundos Afuera!: a 45 años de uno de los mejores discos de la historia

El bellísimo álbum en vivo de Genesis, Seconds Out, en octubre de 2022, se cumplirá 45 años de su lanzamiento, El mismo fue reeditado en junio de 2019.

Lanzado en octubre de 1977, la mayor parte de lo incluido en la música de Seconds Out se formó a partir de grabaciones de sus cuatro fechas en el Palais des Sports de París en junio de 1977 como parte de la gira Wind & Wuthering. También incluye una grabación de ‘The Cinema Show’ grabada en 1976 en el Pavillon de Paris durante su gira A Trick of the Tail, que también incluyó a Bill Bruford en la batería.

“Seconds Out” es sin dudas uno de los álbumes en vivo más importantes del mundillo progresivo, y como condimento extra tiene la particularidad de haberse grabado en un momento único de la banda, por cuanto artísticamente estaban jugadísimos luego de la partida de Peter Gabriel, estaban con el tiempo prestado. Y este álbum los determinó para el futuro, fue un éxito trascendental sin dudas.

Sin dudas, el estilo contrapuesto de Collins, el potencial instrumental, y si a eso le agregaban una pizca de Chester Thompson y Bill Bruford, la receta se completaba perfectamente.

A cada versión le agregaron rasgos vocales distintivos de Collins, como lo etéreo y volado en “The Carpet Crawl”, la angustia adictiva en el tramo final de “The Musical Box”, y ni hablar del dueto Collins/Bruford en “The Cinema Show”, cosa épica si las hay. Y así redondearon uno de los mejores trabajos de la banda.

Seconds Out” fue mucho más que un mero álbum doble en vivo de una banda de rock. Fue un claro mensaje de Genesis al mundo: “Estamos vivos y más fortalecidos que nunca”. Una gira que registró este álbum doble, que llegó a Brasil y en uno de los conciertos programados en Porto Alegre, un grupo de músicos y periodistas argentinos llenaron un micro para asistir a ese concierto, entre ellos estaba Charly García que varias veces señaló que “fue lo mejor que vi en mi vida”. Un clásico, un disco infaltable

Seconds Out se (re) lanzó el 7 de junio de 2019.