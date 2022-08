Luna de Esturión: ¿Qué es y cuándo verla en Argentina?

La Luna de Esturión, también conocida como superluna, será el último fenómeno de este tipo en 2022 y se podrá ver esta semana.

En este octavo mes del 2022, un nuevo fenómeno astronómico se desarrollará: la Superluna o Luna de Esturión. Se trata de la última superluna del año y representará a la fase lunar más imponente de agosto. ¿Cómo verlo en Argentina?

Luego de la Luna de Fresa y la Luna de Ciervo, donde se la pudo ver con una tonalidad rojiza en la primera de ellas y más grande y brillante que en otras ocasiones en la segunda, llega este nuevo fenómeno astronómico.

Según anunciaron los profesionales, para verla no se necesitará ningún tipo de artefacto especial, ya que una Superluna no daña los ojos y su tamaño permitirá que se vea a simple vista. Sin embargo, señalaron que para verla con claridad es necesario estar en un lugar que no tenga contaminación lumínica y que se encuentre despejado de nubes.

Luna de Esturión: ¿qué es y cuándo se podrá ver en Argentina?

Este evento astronómico sucederá durante dos días: el jueves 11 por la noche y el viernes 12 de agosto durante toda la jornada. Se trata del último fenómeno de esta magnitud del 2022, año en el que tuvieron lugar cuatro superlunas: la primera de ellas fue la de mayo.

En Argentina, esta última superluna se podrá ver a las 23:35 horas en Argentina y alcanzará su máxima magnitud, acercándose lo más posible a nuestro planeta, el día 12. Según los especialistas, la Luna de Esturión es uno de los fenómenos lunares más bellos de la naturaleza, es una luna llena de perigeo.

Este evento se produce cuando está en el punto más cercano a la Tierra y, durante este proceso, la Luna orbita la Tierra en una elipse, un óvalo que la acerca y la aleja de la Tierra a medida que gira. La NASA explicó que durante la fase de perigeo, la Luna es un poco más brillante y más grande que una luna llena normal, de ahí el nombre de “Superluna”.

¿Qué es una Superluna?

Las superlunas son denominadas de esta manera por la NASA desde 1979. Se trata de aquellos momentos en los que la luna llena se acerca a la Tierra a la distancia más próxima posible, cercanía a la que se la conoce científicamente como “perigeo”. Las superlunas no tienen lugar cada mes sino que ocurren cada tanto y por ello son tan admiradas.