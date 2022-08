Olivia Newton-John, icónica estrella de cine y creadora de éxitos pop, murió a los 73 años

La polifacética Newton-John influyó en la cultura popular durante décadas, desde sus papeles protagónicos en Xanadu y Grease hasta la líder no oficial de la locura por el ejercicio de los ochenta con “Physical”

La cantante y actriz Olivia Newton-John falleció este lunes. La noticia la confirmó su esposo John Easterling, con el siguiente mensaje: “Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

La artista luchaba contra el cáncer de mama. “Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó el esposo, que pidió que “en lugar de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. Aunque desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical “Grease”.

Nacida en Cambridge, Reino Unido, nieta del físico y matemático alemán Max Born, que obtuvo el Premio Nobel de Física en 1954, transcurrió su infancia y adolescencia en Australia.

Sus inicios como cantante se remontan al instituto, en un grupo femenino. Su primer álbum, If Not For You, grabado en 1971, llegó a los Estados Unidos y consiguió tres sencillos de mediano éxito: «Banks of The Ohio», «Me and Bobby McGee» (versión de una canción ya existente) e «If Not For You». Dos años después presentó su segundo álbum, Let Me Be There, destacando la balada country «Take Me Home Country Roads».

En 1974 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brighton. En ese año su tercer álbum, If You Love Me, Let Me Know, llegó a las primeras posiciones de la lista de álbumes, y una balada del disco, «I Honestly Love You», se afianzó en el primer lugar del Billboard estadounidense.

Olivia se encerró en los estudios de grabación para grabar el siguiente L.P., que sería un auténtico éxito en el mercado estadounidense: Have You Never Been Mellow.

En 1975 se fue a vivir a los Estados Unidos, donde alcanzó pronto fama como cantante de música pop y también de música country. A lo largo de su carrera sus canciones alcanzaron en cinco ocasiones el primer puesto en las listas de ventas. Una de ellas fue «Physical», que permaneció durante diez semanas en ese puesto. También obtuvo cuatro premios Grammy. En 1979 intervino en el concierto benéfico Music for UNICEF, junto con artistas como Bee Gees, ABBA, Donna Summer, Rod Stewart entre otros, cantando Rest your love on me y The Key.

Newton-John también ha sido actriz, participando en películas de carácter musical. Su mayor éxito fue Grease, con John Travolta.

John Travolta, quien actuó junto a Newton-John en Grease, compartió un tributo en Instagram y escribió: “Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre!”.

Nacida en Inglaterra en 1948, Newton-John se mudó con su familia a Melbourne, Australia, a principios de la década de 1950 cuando tenía 5 años. Su carrera en el entretenimiento comenzó cuando aún era una adolescente: formó su propio grupo de chicas, Sol 4, recorrió bases militares y clubes en el Reino Unido y Europa con su amiga Pat Carroll, y ganó el popular concurso de talentos australiano, Sing, Sing, Sing. Grabó su primer sencillo para Decca Records en 1966, y cinco años más tarde lanzó su álbum debut como solista, If Not for You, que incluía una versión exitosa de la canción principal escrita por Bob Dylan