Federal “A”: Círculo y un empate que sirve

El conjunto de Otamendi no tuvo un buen rendimiento, fue superado en varios momentos por Liniers y se salvó en el tramo final del partido. Por eso, el 1 a 1 no le sentó mal para seguir fuera de la zona del descenso.

Había expectativa con el debut de Marcelo Straccia y el equipo no respondió como se esperaba. Le costó mucho a Círculo en ataque, cometió varios errores defensivos y se terminó conformando con el empate 1 a 1 ante Liniers de Bahía Blanca que le permite mantener a su rival abajo en la tabla de posiciones, en esa lucha tan dura para evitar el descenso.

Círculo salió con la idea de tener la pelota frente a un rival que se paró de contra ataque y, si bien la manejaba, llegaba bien a tres cuartos de cancha y ahí se apagaba. Del otro lado era más práctico, con poca posesión, recuperaban y buscaban rápido a sus hombres de punta. Un tiro libre que ganaron en el costado derecho y cruzó toda el área, y un pelotazo largo para Lefiñir que le erró por poco al arco, cruzado, fue un llamado de atención para el local. Pérez y Lucero trataron de juntarse, pero lo hicieron bien lejos de Partal, por lo que no pesó. Recién a los 25′ atacó a fondo, Straccia arrancó habilitado por la izquierda, tocó adentro para Imanol Enriquez y el goleador, después de controlar un poco larga, se tiró para adelante y metió el puntazo que pegó en el arquero y se metió contra el caño izquierdo.

Con la ventaja, creció Círculo, estuvo más cómodo y ganó confianza. Empezó a jugar mejor, levantó los aplausos con una buena combinación entre Ramírez, Rodríguez Rendón, Lucero, todo a un toque, que terminó con un remate alto de Straccia. Pero fue lo último de la etapa para el local, que comenzó a hacer muchas faltas en su campo y se complicó. Casas le ahogó el empate a Barez que capturó un rebote a un metro del arco, un cabezazo de Guardia pegó en el palo, alguien punteó en el rebote y Casas reaccionó bien para sacar, y terminó despejando Vilanoba. Lo mejor que le podía pasar al “Papero” era que termine, pero no aguantó. A los 43′, agarraron la defensa abierta, cambio de frente desde la derecha, se metió Cerato, Casas dudó si salir o quedarse, cuando aceleró era tarde, se llevó por delante al “9” y le cometió la falta que él mismo cambió por gol para ir al vestuario con todo como al principio.

Arrancó mejor otra vez Liniers, encontraron solo a Barez dentro del área, controló con el pecho y no pudo definir. Dos córners cerrados obligaron a la reacción de Casas y un cabezazo de Lastra también exigió al arquero. Marcelo Straccia no dudó y antes de los 10′ metió mano, Avallay y Benítez ingresaron para tratar de darle más aire y juego a la mitad de la cancha, y ver si podía agarrar la pelota. Lo emparejó el local, probó de afuera con Benítez y Straccia y comenzó a inquietar. Pero cuando parecía que se acomodaba, en una jugada confusa, se fueron expulsados Vedda y Otondo, quedaron los dos con 10. Straccia volvió a rearmar la defensa con Golia por Lucero, y lo que ganó en solidez, lo perdió en gente de ataque. Porque Enriquez llegó bien en una larga, pero se quedó sin ángulo, no tenía compañia y remató sin fuerza ni precisión.

A ninguno de los dos le servía el empate y quedaban espacios. Straccia tuvo una tras un error pero lo taparon justo, Cerato también pudo desnivelar y perdió el mano a mano con Casas, que se convertía en la figura del Papero. En la desesperación, perdió una jugada en ataque y salió la contra, con superioridad numérica, eran 3 contra 1, tardó mucho Pedraza, le terminó quedando atrás a Herrera y se salvó Círculo. (Fuente 0223.com.ar)