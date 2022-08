Miramar: reclamos de docentes ante la falta de respuestas.

En el día de hoy, miércoles 3 de agosto, ha llegado a nuestro portal un reclamo de los docentes de la Escuela Técnica N° 1 de la ciudad de Miramar, ante la falta de respuesta de la jefatura distrital de Gral. Alvarado.

El reclamo que se hicieran, oportunamente, los docentes perteneciente a la Escuela Técnica N° 1, ante la Jefa Distrital, Ana María Moll, el día 15 de julio de 2022, a la fecha no ha sido respondido, y no fueron recibidos por parte de la Jefa Distrital. La preocupación de la planta docente de dicha escuela, es por lo que vienen sucediendo durante los mediodías en el establecimiento educativo. Por esta preocupante situación, enviaron una misiva a la Jefa Distrital, Ana M. Moll, que a la fecha no ha dado respuestas a la misma.

Aquí el reclamo de los docentes ante la Jefatura Distrital