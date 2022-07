Se presentó el programa de créditos para la refacción o ampliación de viviendas “Buenos Aires Crea”.

Ante intendentes del Conurbano, Axel Kicillof presentó el programa de créditos para la refacción o ampliación de viviendas “Buenos Aires Crea”

Ante cerca de una veintena de intendentes del conurbano bonaerense, el gobernador Axel Kicillof, presentó este lunes el plan de créditos a tasa cero destinados a la refacción y ampliación de viviendas denominado “Buenos Aires CREA”.

El programa, al que algunos comparan con un “Mini Procrear” había sido anunciado días atrás en el interior y buscó ser potenciado con una serie de acuerdos con intendentes de la primera y tercera sección, donde se encuentran la mayor cantidad de problemas habitacionales.

Los acuerdos fueron firmados con intendentes e intendentas de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Florencio Varela, Las Heras, Mercedes, Merlo, Morón, Navarro, Pilar, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.

Durante la presentación del programa “Buenos Aires CREA”, Axel Kicillof trazó un detallado diagnóstico sobre la problemática habitacional bonaerense al que no le faltaron datos históricos y comparativos.

Recordó que el lanzamiento, fue realizado el último martes en el pequeño distrito de Alberti: “Empezamos por ahí porque se cree que el problema habitacional es en el conurbano pero en el interior hay una enorme carencia al acceso a la tierra urbana y los terrenos” explicó.

Sin embargo, reconoció que las mayores dificultades se centran en el Conurbano debido a la alta densidad poblacional.

En ese sentido, comparó los números poblacionales entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Mientras CABA mantiene su población en 3 millones de habitantes desde 1946, el Conurbano pasó de 3 a 13 millones en idéntico periodo (se cuadruplicó) . “Eso hubiera requerido programas de infraestructura y planificación. No fue así. Se alternaron épocas con planes de vivienda y de inclusión y épocas donde no hubo absolutamente nada. Hubo grandes baches donde el estado se borró” explicó.

Según los datos que dio a conocer Axel Kicillof, de los 17 millones de bonaerenses, 1.800.000 mil hogares presentan problemas de acceso a la vivienda.

En su análisis, el mandatario bonaerense también analizó la cuestión de la coparticipación: “Hoy la provincia aporta 40% de los recursos a la coparticipación y recibe 22%. Es un hecho solidario pero ha sido desmedido. La provincia es el distrito rico pero con un gobierno pobre porque ha cedido estos recursos. Cedido recursos que nos impide dar una respuesta” advirtió.

En otro tramo de la presentación, Axel Kicillof destacó un cambio de enfoque a la problemática dada desde la creación del ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano.

Según los datos de la provincia, de los 1.800.000 mil hogares presentan problemas de acceso a la vivienda, “el 60% tiene viviendas que no están en condiciones. Situaciones de hacinamiento, pisos, techos, agua y cloacas. A veces la casa está pero no en las condiciones que debería”.

“Hay carencias de quien tiene un hogar pero está en malas condiciones” dijo para distinguirlos de los que no tienen viviendas – para ese caso están en marcha o mil nuevas casas-.

Kicillof opinó que existe para ese grupo “una falla de mercado”. “Hay hogares que tienen ingresos pero no pueden acceder a sus mejoramientos. No solo va a enfocarse en la vivienda nueva sino en el mejoramiento y la ampliación de viviendas existentes. Es una novedad y le va a cambiar la vida a muchos bonaerenses. El crédito bancario no está funcionando” explicó.

Otro de los puntos que destacó, fue el sistema de actualización de las cuotas (partirán de valores entre 5 mil a 10 mil pesos mensuales de acuerdo a las tareas: “Nunca el valor de la cuota puede crecer más que el 90% del crecimiento de los salarios promedios. Crece menos que los salarios la cuota” subrayó para diferenciarlo del sistema de indexación de los créditos UVA: “Cambiamos el método de ajuste porque veníamos de las estafas de los UVA” comparó.

Finalmente, ponderó la posibilidad de dinamizar el empleo y las economías barriales gracias a los empleos de albañilería y otros oficios que generará el programa.

¿Cómo anotarse a los créditos de hasta $750 mil para arreglar la casa?

Los detalles del programa, requisitos y cómo inscribirse pueden consultarse en https://buenosairescrea.gba.gob.ar/