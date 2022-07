Federal “A”: Círculo consiguió tres puntos de oro

El equipo de «Fito» González venció 1-0 al conjunto de Viedma gracias al gol del interminable Diego Martínez y pudo salir de la zona de descenso. Ahora tendrá que visitar el domingo a Argentino de Monte Maíz.

En un partido discreto, con pocas situaciones de gol, Diego Martínez aprovechó la más clara de Cïrculo y le dio un triunfo por 1 a 0 sobre Sol de Mayo de Viedma que le permite al equipo de Roberto González, terminar esta 20ma fecha fuera de la zona del descenso. La pelota parada que tantas veces sufrió en contra, en este caso destrabó un encuentro muy cerrado y le dio tres puntos muy importantes para el objetivo del Papero.

El primer tiempo fue decididamente malo. Recién a los 42′ llegó la primera ocasión de riesgo y fue la para visita, tras un desborde de Paredes, el rechazo hacia dentro de Casas le quedó a Osurak y se recompuso el arquero con un cachetazo bárbaro para mandar al córner. De ese tiro de esquina, salió un contra ataque que empezó Avallay, siguió Rodríguez y Vedda, por el otro lado, no pudo controlar hacia delante y la jugada se terminó diluyendo. Eso y nada más para contar de 45′ iniciales que mostraron dos equipos sin claridad, que intentaban pero se perdían en impresiciones. Más allá de sumar gente con vocación ofensiva, Círculo no pudo llevar peligro al arco de Maza, que apenas intervino para descolgar algún centro o realizar un saque de arco.

La postura del segundo tiempo fue distinta del Papero. Se paró más adelante y avisó de entrada con un buen centro de Pérez y el anticipo de Martínez que cayó mansito a las manos de Maza. A partir de ahí fueron buenas intenciones, protagonismo, pero sin profundidad. Sol de Mayo paró tres hombres para jugar mano a mano con los centrales, pero no inquietó. Era el mejor momento de Círculo, sabía que el empate no le servía y fue por el triunfo. Lo que no conseguía con pelota en movimiento, llegó con una quieta a los 25′. Córner desde la derecha de Avallay, nadie la pudo sacar, quedó un rebote y Diego Martínez con su oportunismo metió la mediavuelta de zurda que se desvió en un defensor y se metió contra el caño derecho de Maza: 1-0.

Lo positivo fue que el local siguió igual, pese a la ventaja no se retrasó y empezó a encontrar espacios que no pudo aprovechar. Sin embargo, estaba tranquilo, concentrado y sólido. Los delanteros se encargaron de aguantar y tener la pelota bastante lejos de su arco. Con personalidad, con Martínez como figura, Círculo terminó sin sufrir y sumó tres puntos de oro que lo vuelven a sacar de la zona del descenso. (Fuente marcadeportiva.com)