El Antón pirulero el juego preferido de la política en Gral. Alvarado

Por Pablo Menéndez.- El Antón pirulero es un juego casi desconocido en los jóvenes de hoy, sin embargo los que tienen unos años más, saben de que habló, de ese juego que la canción dice “cada uno atiende su juego”.

Estamos a menos de un año de los cierres de las listas para una elección donde se renuevan los cargos ejecutivos, y en nuestro distrito no es la excepción a ese acto electoral. Iremos a las urnas para votar intendente y concejales.

Por lo que se puede analizar, a través de las redes, y por los movimientos que se pueden observar, el Frente de Todos, actual gobierno en Gral. Alvarado, que intentará retener la intendencia, para elegir a sus candidatos, primero tendrá el filtro de las PASO, según se declama en cada acto.

Ante esta aseveración, es lógico que el actual Intendente, Ianantuony, hoy dando prioridad a su gestión, tenga sus ambiciones de ser reelecto. Dentro de ese panorama, surgen otros nombres que quieren ser parte de esas PASO. Patricio Hogan, exintendente de nuestro distrito (2007-2011) (2011-2013), es uno de los que en sus redes muestra su actividad tanto en lo laboral, como en distintas visitas a barrios y casas de vecinos. No ha declarado su intención sin embargo como dice la frase “para muestra un botón”

Mientras tanto, de lado de UC, esta vez cree que si le ¿darán? la chance de participar en las PASO, aunque sin lanzamiento alguno, el nombre del Profesor Paulo Tilaro, vuelve a estar en la línea de largada, quizás haya otros nombres, pero hasta acá en forma extraoficial, Tilaro sería el candidato de ese sector.

Hasta hoy, hay tres nombres, para dirimir la situación dentro del FdT Es incierto aún, para este cronista, si hay PASO ¿ habrá?, digamos que si, igualmente no creo que haya más de dos nombres que compitan, quizás me equivoqué pero huelo que por ahí va ser la resolución. A esto habrá ver como juegan las organizaciones sociales, y en especial el Mov. Evita que camina a tener su sello propio. La duda es ¿ tendrá un candidato o cerrará un acuerdo con alguna lista? Esto aún no se sabe, y es materia pendiente a seguir estudiando como decanta el Movimiento que conduce Miranda Lumbreras Carli en el orden local.

En la vereda de enfrente, por el sello PRO, el joven concejal Sánchez Charro, que se viene capacitando, según sus palabras, para ser intendente, volverá a estar en las PASO con su boleta. Habrá que esperar la opinión de los radicales, que en los últimos años, como consecuencia de figuras como Manes, Abad, y Morales, quieren volver a gobernar y ser ellos los que esta vez sean sus candidatos los que encabecen las listas. El apellido Honores tanto Enrique como Lucas, empiezan a sonar para enfrentar al concejal del PRO.

Otro sector de ese espacio es Coalición Cívica, con Saúl Trejo, como figura central. ¿Hará otro intento el profesor, o arreglará una vez más con Sánchez Charro algún puesto en la lista de concejales o consejeros.?, para este cronista, no hay duda, arreglará con algún lugar en la lista.

Y falta los libertarios-conservadores, de nuestro distrito, se sabe de Martínez de Vedia y no mucho más. Por ende, el nombre del exconsejero escolar, seguramente estará intentando ser el candidato a intendente en Gral. Alvarado

Con este panorama es hora de cada uno que quiera participar se acuerde de la canción de Antón Pirulero “Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual, cada cual que atienda su juego, y el que no lo atienda, pagará una prenda.” La prenda a pagar, en este caso, será no estar en las elecciones generales de Octubre de 2023.

Director elrecado.net