Se cumplieron 42 años del último concierto de la formación original de Led Zeppelin

Un 7 de julio pero de 1980 la banda realizó sin saberlo su último show, tan solo meses antes de la trágica muerte de su baterista John Bonham

El 7 de julio de 1980 fue el día que se reunieron por última vez todos los miembros de la aclamada banda británica Led Zeppelin. En el escenario del West Berlin Eissporthalle en Alemania, Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones subieron juntos a realizar su último show.

En aquella ocasión, la banda realizó un concierto de cerca de dos horas de duración con un repertorio de 14 temas. Led Zeppelin ofreció, para los cientos de fanáticos que los vieron esa noche, un recorrido por diversos momentos destacados de su discografía, como ‘Stairway to Heaven’, ‘Kashmir’, ‘Black Dog’ y “Nobody’s Fault But Mine”.

Su presentación formaba parte del tour promocional de “In Through the Out Door”. Sin embargo, los miembros de la banda desconocían que sería su última presentación. Meses después, específicamente el 25 de septiembre de 1980, John Bonham, considerado uno de los músicos más destacados del rock mundial, falleció por abuso de alcohol.

Tras la muerte del músico, la banda decidió poner fin a la agrupación. En el 2007 Led Zeppelin se volvió a reunir en un único concierto en el O2 Arena de Londres. En aquella instancia el hijo de John Bonham, Jason Bonham, ocupó el puesto de su padre en la batería.