Miramar: Camuzzi no abre sus puertas desde la pandemia

La pandemia dejo algunas temas que nos debemos ocupar. Uno es la “obligación” a los usuarios a usar las oficinas virtuales. En un punto es positivo para aquellos que tienen conocimiento y conectividad, sin embargo a una gran parte de la población que no tiene conectividad o se encuentra en una situación de desprotección en el cual se le dificulta poder hacer sus trámites en forma online.

Como dijo Napoleón, un ejemplo simplifica todo, Camuzzi, la empresa prestataria de gas, desde el 19 de marzo de 2020 cerró sus puertas en Miramar, y dejo sin atención al público a muchos usuarios que no pueden o tienen la forma de acceder a la oficina virtual, se encuentran desamparados.

Esta tarde me crucé en un comercio con una Sra. que estaba siendo ayudada por la empleada del lugar en tratar de hacer el cambio de titularidad de la empresa en cuestión. Su cara me lo decía todo, no hacía falta palabras, estaba consternada en no poder saber hacer esa gestión. La empleada del comercio era su única ayuda, y la solidaridad de Sonia era todo lo que tenía a su disposición.

Y esto que hoy vi, es la impotencia del desprecio por parte Camuzzi, hacia sus usuarios. Sin embargo también desde los actores sociales que componen nuestro distrito tenemos la obligación de visualizar y hacer sentir nuestra voz para que nuestros mayores sean respetados.

Camuzzi es una de las empresas monopólica que se aprovecha de su posición en el mercado, y destrata a sus usuarios.