Frente a Frente: retrato de 39 años de democracia. Por Pablo Menéndez

Este año estamos transitando los 39 años de recuperación de la democracia, luego de ese último intento desesperado de la Junta Militar, en 1982, con la invasión a las Islas Malvinas, con una posterior guerra innecesaria, que hoy a 40 años, de ese hecho, seguimos sin entender como se envío a chicos de 18 a 20 años a un combate sin preparación y sin estrategia. Tras la rendición el 14 de junio de 1982, el camino a la recuperación de la democracia era inexorable.

Este retrato no marca ni posiciones políticas, ni ideológicas. Sino es un frente a frente de aquel chico de 19 años, con este hombre de 58. Cuáles serian las preguntas que le haría ese Pablo a este de hoy . Y seguramente, que el primer disparo sería directo al corazón, preguntando ¿ que pasó con ese deseo de que “Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura” (Alfonsin), y la respuesta no tiene duda, no lo hemos logrado, seguimos en democracia solo para votar, la otra parte es una deuda bien grande.

La segunda consulta de ese Pablo de 19 años, sería, sin dudas, ¿Qué sucedió entonces? , y este hombre de 58, diría con todo sinceridad, que fuimos bajando en la calidad de debates, y quedamos en una encerrona de ver quien tiene razón, pese a que eso nos lleve a todos al fracaso. Seguimos aún en la etapa de la “adolescencia”, no ha madurado ni los dirigentes, y ni los actores sociales que componen todo el arco de medios, periodistas, y hasta los intelectuales.

Pablo de 19, quiere saber más, y el tercer cuestionamiento, pasa por la decadencia de las discusiones. Y esta respuesta es inapeable, hoy la discusión es sobre de las personas, y de las cosas. No hay debate de propuestas, sigo sosteniendo ante ese joven, que no renunció a esa frase “Hay que hablar más de ideas, menos de las cosas, y nada de los hombres”, sin embargo debo reconocer que en la mayoría de los dirigentes, les queda más cómodo hablar de cuestiones personales o de algunas cosas. Ideas ninguna, es más complicado para algunas mentes.

Ahí esta la cuestión, por esto es el “frente a frente”, con esos dos “Pablos”, no puedo mirar a ese joven de 19 años, no hemos logrado concretar esos sueños colectivos, a veces por ser incompetente y otras porque la voz de uno no es escuchada. “No lo dudes” lo he intentado le dije a (Pablo de 19), sin embargo aún hoy, y luego de 39 años, algunos le temen al pensamiento crítico, ha profundizar las ideas, y a trabajar en pos del otro. Prefieren los cantos sirenas y a los aduladores de turno.

En la última pregunta de Pablo de 19, fue letal, cuando me miró y me dijo, ¿”renunciaste a esos sueños”?, lo miré a los ojos, y recordé la frase que tanto me marcó “El que sueña solo, sólo sueña, el que sueña con otros hace la historia.“. Aún creo que en el camino encontraré con soñar con otros, para cuando llegué la conclusión de mi vida, pueda volver a mirarte, y decirte “lo logramos, querido Pablo”