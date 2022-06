Nuevos reclamos por el gasoducto: “Las obras siguen sin finalizarse”

Senadores provinciales de Juntos buscan respuestas del gobierno nacional y que se finalicen las obras iniciadas en la gestión anterior.

Tras las demoras y más allá de los anuncios realizados por la actual gestión nacional, los reclamos por la finalización del gasoducto “De la Costa” y el “Tandil – Mar del Plata” se renuevan, en este caso por parte de senadores provinciales de Juntos, quienes presentaron un proyecto ante la Legislatura bonaerense para exigir avances y su prometida finalización al gobierno nacional.

Las obras para el desarrollo del gasoducto que beneficiará a Mar del Plata y a la región (General Alvarado), a partir de un aumento en la capacidad de transporte de gas natural del sistema se iniciaron en 2016 tras años de reclamos pero, en los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri, quedaron paralizadas y, más allá de anuncios de habilitación de un primer tramo, todavía se espera por su finalización.

Ahora, desde la Legislatura remarcaron la necesidad de que las obras se finalicen a través de un proyecto de los senadores de Juntos Alejandro Rabinovich, Ariel Martínez Bordaisco y Flavia Delmonte, enfocado en el pedido de respuestas al gobierno nacional a través del provincial.

La no finalización de las obras, aseguran, tienen un “impacto negativo” no solo en las viviendas particulares sino también en las industrias de la región. “Representa un perjuicio para los habitantes de la región de la costa, en cuanto esta situación no permite que se habiliten nuevos usuarios”, consideraron.

Asimismo, Rabinovich hizo énfasis en que la falta de conexión a gas natural hace que las personas usuarias se inclinen por alternativas que hoy son más costosas y con menor posibilidad de regulación por parte del Estado como los son las garrafas o el gas licuado. Además, insistió en que no fomenta la producción y, en consecuencia, hay “menos generación de trabajo”.

“No podemos hacer otra cosa que acompañar su reclamo y pedir que las obras que comenzaron en el 2017 se finalicen“, sostuvieron los legisladores.

Las tareas de infraestructura, según calculan desde el gobierno nacional, permitirán incorporar al servicio a 40 mil nuevas personas usuarias y, una vez finalizada la obra, proyectan que el universo total alcanzado sea de 84 mil nuevas viviendas, comercios e industrias de 41 localidades.

En julio de 2019 a partir de avances que se registraban sobre las obras, la empresa Camuzzi había puesto en marcha la incorporación de los primeros nuevos usuarios al servicio de gas en Mar del Plata y Batán, en sectores en los que hacía varios años se encontraban condicionadas las factibilidades.

Meses atrás, tras haberse iniciado las obras pendientes, desde la empresa pública Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa) anunciaron que se había logrado finalizar con los procedimientos para la habilitación del primer tramo del "Gasoducto de la Costa", pero desde allí no se conocieron públicamente mayores avances.