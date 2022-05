El Sindicato de Pasteleros acordó una nueva paritaria anual y revisiones para dos sectores

El Sindicato de Trabajadores Pastelerosque conduce Luis Hlebowicz acordó la firma de un nuevo aumento salarial anual 2022-2023 para sus representados de la actividad Servicios Rápidos y ejecutó la revisión salarial de la paritaria 2021-2022. En tanto, para los Heladeros, también hubo revisión sobre la última paritaria 2021-2022.

“Estamos fortalecidos por nuestra Organización que está en todos los ámbitos. Los trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, los Heladeros, los compañeros de Servicios Rápidos y los Alfajoreros, con nuestras producciones estamos presentes en la sociedad, porque tenemos una actividad relevante y muy buena, entonces, en nuestra conducción tenemos presente esto y la hacemos valer plenamente en la discusión salarial para mejorar cada uno de los ingresos de nuestros compañeros y compañeras” afirmó Luis Hlebowicz, Secretario General del Gremio.

La paritaria anual para la actividad Servicios Rápidos (fast food) establecerá un nuevo aumento salarial en el periodo 2022-2023 y será por el 60%. Antes de esta firma, hubo revisión del acuerdo anterior (2021) y los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras del rubro serán 21% mayor en el mes de mayo. De la misma manera, se revisó la negociación 2021-2022 de los Heladeros y se le sumó un aumento del 22% a los ingresos del corriente mes de mayo.



El entendimiento anual alcanzado por el Gremio de Pasteleros para los trabajadores de Servicios Rápidos (fast food), se desarrollará de manera escalonada en 5 tramos hasta llegar el 60% en mayo del año próximo, de la misma manera que será acompañado de sumas no remunerativas.



Es decir que, la paritaria 2022-2023 firmada con las cámaras del sector, se hará efectiva con aumentos del 10% en septiembre, 20% en noviembre, 30% en enero 2023, 40% en marzo del mismo año y, finalmente, alcanzará el 60% en mayo 2023. Estos porcentajes serán acompañados de asignaciones no remunerativas del 10% entre los meses de julio 2021 y marzo 2023.



Con la revisión del acuerdo que precede al actual, la actividad amparada bajo el C.C.T. 230/00, ya tendrá salarios 21% mayores en el mes de mayo. El monitoreo realizado añadió un 15% más a los ingresos de los trabajadores y una asignación no remunerativa del 6%.



Por otro lado, para los Heladeros, el Gremio que conduce Hlebowicz revisó las negociaciones llevadas a cabo en el periodo 2021 y logró una mejora con un pago no remunerativo del 6% más un aumento del 16% sobre los ingresos básicos, es de decir, un total del 22% sobre los salarios del sector Heladero.

