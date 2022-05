Netflix: la fantástica serie española con dos actores de Vivir sin permiso

Entrevías es una producción que tuvo rotundo éxito en su estreno en España y este viernes 20 de mayo llegó a Netflix

Las series y películas españolas son de lo más visto en Netflix. Y, sin dudas, uno de los actores estrellas es José Coronado, quien hace pocos días estrenó una ingeniosa comedia que une a dos familias opuestas y ahora protagoniza la producción Entrevías.

Dos de los actores principales de la serie española que estrenó este 20 de mayo en Netflix, fueron protagonistas de Vivir sin permiso, un gran éxito de la plataforma. José Coronado interpretó a Nemo Bandeira, un hombre adinerado, narcotraficante que debe definir su vida luego de enterarse que tiene Alzheimer; mientras que Luis Zahera encarnó a su fiel ayudante y compañero, Ferro.

De qué trata Entrevías, la serie de Netflix que tiene dos actores del éxito Vivir sin permiso

“Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto”, afirma el argumento de Netflix.

Tirso Abantos (José Coronado) es un ex militar, que participó en la guerra de Bosnia y como tal, tiene principios y valores de honor. Pero ya alejado de ese mundo, tiene una ferretería de barrio, en Entrevías.

Irene (Nona Sobo) es una joven originaria de Vietnam que la hija de Tirso adoptó, pero no puede controlar. El barrio que antes era tranquilo, se convierte en un epicentro de drogas y delincuencia e Irene queda metida en el medio. Tirso decidido a rescatarla de ese mundo, se la lleva a vivir con él.

La relación no es muy buena y el choque de edades es incontrolable, entonces ella decide escapar con su novio, Nelson (Felipe Londoño). Tirso no va a dejarla ir y una vez más va tras ella y no parará hasta encontrarla y sacarla del entorno de malas juntas del que se rodeó.

Tirso es un hombre de bien y honrado y se cruza con Ezequiel (Luis Zahera), un policía corrupto que tiene todo el poder en el barrio y tratará de aprovecharse de la necesidad del abuelo de sacar a su nieta de ese universo que no la lleva por buen camino.

Entrevías está catalogada como una serie dramática y de suspenso. En Telecinco, canal español donde se emitió originalmente la serie, ya terminó la segunda y última temporada, pero en Netflix solo estrenó una temporada que tiene ocho capítulos de alrededor de 70 minutos cada uno.

El thriller está protagonizado por José Coronado, Luis Zahera, Nona Sobo y Felipe Londoño. Tiene tres productores, David Bermejo y Aitor Gabilondo, quienes fueron guionista y creador, respectivamente, de Vivir sin permiso y Arantxa Écija.