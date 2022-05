Parque eólico en Miramar, Argentina: ¿Cuáles son los beneficios para la comunidad?

Un nuevo parque eólico se incorporó en abril del 2021 al sistema interconectado nacional, en el marco del plan nacional de aumentar la generación a través de energías limpias. Como consecuencia de la incorporación del parque eólico en las líneas de alta tensión, se decidió modernizar los servicios de telecomunicaciones en Necochea, Mar del Plata y Miramar.

El proyecto estuvo a cargo de Power China, empresa especialista en la Generación de Energía Eléctrica Renovable, y Furukawa Electric, fabricante de soluciones completas para infraestructura de Redes de Comunicación y Energía.

Esta iniciativa formó parte del proyecto en el que participó Power China en Argentina, a través del cual han desarrollado, desde 2018, 5 Parques Eólicos con 355 MW totales ubicados en Trelew, provincia de Chubut, y Miramar, provincia de Buenos Aires.

Su principal objetivo fue el de beneficiar a la comunidad, proyectando una mejor calidad de vida y crecimiento sustentable y, un año después de su inauguración, la empresa confirma que los resultados cumplieron las expectativas. Los Parques Eólicos son una fuente de energía renovable inagotable y es importante destacar que la energía eólica no emite sustancias tóxicas ni contaminantes del aire, las cuales pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano.

Power China confió en la ingeniería y en los casi 40 años de experiencia en la fabricación de cables ópticos de Furukawa Electric para reemplazar el antiguo sistema de comunicación de onda portadora mediante enlaces de fibra óptica en 145 kilómetros.

Para este trabajo, se emplearon los denominados Cables de Fibras del Tipo Auto Soportados, con lo que se incrementó el ancho de banda disponible en la red y se mejoró la latencia de toda la transferencia de los datos operativos y de comunicaciones entre las subestaciones de Necochea, Miramar, Miramar 2 y Mar de Plata del Parque Eólico. Los cables de fibras auto soportadas están diseñados para poder soportar su propio peso, la tracción propia del vano y los cambios en cuanto a condiciones ambientales del entorno de instalación. Los mismos se ajustan de acuerdo a las condiciones más extremas indicadas por el cliente en esa región.

Leonardo Lamana, Project Manager Assistant de Power China en Argentina, destaca: ‘Este nuevo parque eólico también benefició al Sistema Interconectado Nacional, dado que el uso de cables de fibra óptica permite la utilización de nuevas tecnologías. Además, las redes de comunicación de 1GB brindan mayor ancho de banda, la capacidad de transmitir más información con más confiabilidad y menor pérdida de datos’.

Por otro lado, Transener, compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de Argentina, y Blast Group, empresa dedicada al servicio de las telecomunicaciones, redes, informática y seguridad, se encargaron del análisis previo para determinar qué tipo de infraestructura era más adecuada y dónde debían ser ubicados los cables de fibra óptica para el correcto funcionamiento de la red.

Por su parte, Lucas Samyn, coordinador Técnico para Cono Sur de Furukawa Electric LatAm, comenta: ‘Desde Furukawa confeccionamos un cable capaz de soportar las condiciones durante toda la vida útil del mismo, con refuerzos dieléctricos de aramidas y una cubierta especial que retarda la propagación de llamas y otorga la máxima protección contra el efecto tracking, propio de las características eléctricas del ambiente. Todo esto permitirá que el cable satisfaga las expectativas a través del tiempo, dejando la red de comunicaciones preparada para el futuro’.

Hasta antes de su inauguración, se brindaban los servicios de telecomunicaciones mediante un sistema de onda portadora. Esto provocaba que, ante un intercambio masivo de datos, el canal de comunicaciones se saturara y no pudiera admitir más tráfico para el intercambio entre las subestaciones. Al haber reemplazado este sistema por enlaces de fibra óptica, la mejora resultó significativa. No solo derivó en el aumento del ancho de banda disponible, sino que también, al incorporar nuevos usuarios, no se debió instalar un sistema costoso para poder operar. Adicionalmente, se observaron otros beneficios, tales como la mejora en la velocidad de transmisión y la posibilidad de utilizar equipamientos de mayor tecnología, aprovechando las nuevas características de la línea.