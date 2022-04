Cuando no alcanza. *Por Pablo Menéndez.

La insatisfacción es innata del ser humano, nos ayuda a pensarnos como individuo, y la delación con nuestros vínculos. Sin embargo que sucede cuando nuestra insatisfacción buscamos que la cubra un otro. Hacerle cargo al otro es que tiene el “deber” de poder colmar esa sensación. La pregunta que debemos hacernos: “¿es tan así?”, y la respuesta sale con facilidad que no. Pero pese a esta mirada, es difícil darnos cuenta que es quien debe bucear dentro de uno para completarse .

Es ardua esa tarea. Cuántas veces hemos caído en el error de querer uno proteger, colmar ese vaso vacío, y no alcanza. Y es así, porque uno no puede llenar algo que el otro no se quiere hacerse cargo, no enfrenta que la búsqueda de la satisfacción es consecuencia de uno, y para lograrlo es necesario realizar un ensimismamiento. El autor español Ortega y Gasset dice “no puede hablarse de acción sino en la medida en que va a estar regida por una previa contemplación; y viceversa, el ensimismamiento no es sino un proyectar la acción futura”. Por esta afirmación, la cual es una herramienta interesante de verse hacia el futuro, y que es lo que uno busca en un tiempo cercano, o a mediano plazo.

La razón de este espacio de reflexión, es que nos pasa que en vez vernos nosotros, y qué hacer con nuestra insatisfacción, la vuelco en un tercero, y si este no lo logra, aplicamos el ejercicio de juzgarlo, cuando en realidad es uno el que evade esa necesidad.

Por eso uno también debe mirarse, y no hacerse cargo de satisfacer al otro, ya que por más esfuerzo que uno haga nunca va a alcanzar. Y esto sucede porque siempre faltará un paso más, y otro más, ante esto hay un solo camino que es: dejar, soltar, y cada uno se haga cargo de su propia insatisfacción, y esto será más sano en todo tipo de relación que uno mantenga en el presente o en el futuro.

“Quien en nombre de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, ya se ha matado en vida: es un suicida en pie. Su existencia consistirá en una perpetua fuga de la única realidad que podía ser”. José Ortega y Gasset.

*Director de elrecado.net

