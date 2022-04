Créditos ANSES: cuáles son los requisitos y quiénes pueden acceder a $240.000 en cuotas

La ANSES amplió el grupo de beneficiarios que pueden acceder a los créditos. Los detalles.

La Administración Nacional de Seguridad Social tienen a disposición los Créditos ANSES para distintos beneficiarios, con la posibilidad de pedir hasta $240.000. Ahora suma una serie de cambios y requisitos para aquellos titulares de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que quieran acceder al beneficio.

Días atrás, el organismo que encabeza Fernanda Raverta emitió la resolución 59/2022, publicada en el Boletín Oficial, donde se informan los cambios que rigen a partir de ahora para los Créditos Anses. Se trata del “cambio de titularidad”, una nueva posibilidad para aquellos que quieran solicitar el préstamo.

Cabe recordar que Créditos Anses es una línea de créditos especiales para beneficiarios del organismo previsiones, que ofrece cuatro posibilidades según la prestación que tenga la persona solicitante. A través del cálculo, la cuota mensual no podrá exceder al 20% del haber y podrá pagarlos en planes de 24, 36 y 48 cuotas a tasa fija.

Quiénes pueden acceder a la línea de créditos

– Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

– Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión no Contributiva por vejez

– Pensiones No Contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

– Titulares de las prestaciones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos (nuevo sector incorporado)

– Veteranos de la guerra de Malvinas

Montos y cuotas de Créditos Anses 2022

– Jubilaciones y pensiones: desde $5.000 hasta $240.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; la cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual y el costo financiero total llega a 37,55%.

– Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez: desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, y el costo financiero total llega a 37,55%.

– Pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos): desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, y el costo financiero total llega a 31,88%.

– Pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos: Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, y el costo financiero total llega a 37,55%.

– Las principales características de estos préstamos son:

– Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36, o 48 cuotas. En el caso de la PUAM y la PNC por Vejez el monto máximo es de $70.000.