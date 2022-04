El “Pasacalle”: se presentó “Una Pascua en Miramar”. Perlitas locales. Una cita de Discépolo. Por Pablo Menéndez

Se fue la segunda semana de abril, y se avecina Semana Santa. Cuatro días de reflexión y descanso. A todos los que elijan nuestra ciudad bienvenidos!!

Como consecuencia de la Semana Santa que ya se avecina, la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte del Municipio de Gral. Alvarado, realizó el jueves pasado, la presentación de lo que se denomina “Una Pascua en Miramar”. El epicentro de todas las actividades será en la Avenida 26 entre 21 y 23, con shows musicales de bandas locales. En el escenario central el sábado 16 se presentará Bhavi. Mientras que el viernes 15, para todos los amantes de la gastronomía, se desarrollará el concurso de decoración de huevos de pascuas, y el jurado lo presidirá Damián Betular (masterchef). Todo aquel que se acerque, también, podrá observar el trabajo de los escultores y su trabajo en tallado en maderas de las figuras que se renovarán en el camino del calvario del vivero municipal.

Mientras tanto, en el orden político, hubo movimientos en el gabinete del intendente municipal. Yessica Martínez, que ocupaba el cargo de secretaría del bloque del HCD del FdT, se mudó al segundo piso del palacio municipal, donde se encuentra la oficina de la Dirección de Regularización Dominial. Reemplazará a Mercedes Rodríguez, que venía ejerciendo ese cargo desde la creación de la oficina. La nueva directora viene del sector del FR, allegada a lo que algunos denominan el “dicesarismo”.

Hablando del FR, en aproximadamente 15 días, más precisamente el 23 y 24 de abril se realizará un congreso de en la ciudad de Mar del Plata, donde el Pte de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibirá a su tropa. Según versiones no oficiales, es posible que se emita un documento planteando su postura ante la compleja situación que vive el FdT a nivel nacional y que repercute tanto en lo provincial como en cada distrito de la Provincia.

En otro orden de cosas, hace pocos días, en el barrio la Barraca, andaba en el grupo político de Sánchez Charro, alias “el concejal “olvidadizo”, haciendo una encuesta sobre la situación de ese barrio. Según transcendido le tomaron una foto a un ciudadano para saber quien era. ya que no le habría gustado la posición política sobre lo que respondía. El PRO no pueden con su genio, como les gusta espiar, son voyeurs por naturaleza ( no se enojen, un chascarrillo, para poner un poco de humor a todo esto).

Para finalizar en esta semana les dejo una frase de Discépolo, va con onda, que nadie se ponga el sayo, ya que esta semana parece que algunos o algunas anduvieron susceptibles.

“¡Mirá! ¡Yo puedo negar todo, vos podés negar todo! ¡Todos podemos negar todo! Pero hay algo que no se puede negar: la evidencia. Y vos sabés lo que es la evidencia. La evidencia es lo que está ahí, lo que te hace señas para que lo veas, lo que te grita para que lo oigas. Claro que si vos cerrás los ojos y cerrás los oídos, ni escuchás ni ves nada. ¡No ves vos, no escuchás vos!, pero la evidencia sigue firme …”

Hasta la semana que viene!!!

Pablo Menéndez (Director de elrecado.net)