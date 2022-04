“El Pasacalle”: reuniones políticas. Concejal “olvidadizo”.

*Por Pablo Menéndez.- Vuelve el “Pasacalle” con información de lo que sucedió en la semana. Reuniones políticas. Concejal del PRO “olvidadizo”. Como sigue el FdT.

El radicalismo tomó vigor este último año, y se ve esto bien claro, en los movimientos políticos entre reuniones y declaraciones de dirigentes a nivel nacional, marcando la agenda de la coalición de Juntos.

Enrique Honores y su grupo político, se reunieron en la Casa Radical con legisladores de la zona. La excusa fue la autonomía municipal, y el tratamiento en las legislaturas provincial. En esa mesa junto a Honores se puede observar a un nutrido de dirigentes radicales, como el exconcejal Fabián Barberini. La tropa radical empieza a tener musculo con Gerardo Morales, Valdez, Alfredo Cornejo, y el Diputado Facundo Manes, con este cuarteto más legisladores de la pcia., empiezan a sentir que el 2023, pueden tener en los tres niveles hombres y mujeres del riñon radical, encabezando las listas. El PRO, lo sabe, y trascartón la propia interna entre Macri, Bullrich y R. Larreta saben que la situación no va a ser como en el 2015, donde los radicales fueron furgón de cola, esta vez buscará quedarse con las candidaturas.

Mientras tanto, en Gral. Alvarado, el Concejal del PRO, y Pte del Interbloque, S. Charro, debe tener memoria parcial. Se sabe que es un hombre de redes, en sus historias invita a preguntar a los ciudadanos, esta semana le consultaron sobre la falta de escuelas en Gral. Alvarado, y su respuesta fue: “es un tema preocupante que viene hace mucho tiempo, ojalá que a partir de la pandemia??? que tuvieron mucho tiempo a las escuelas cerradas, se tome como prioridad desarrollar más escuelas en Gral. Alvarado”

Ante la respuesta del Concejal, este cronista, que fue en su momento por este mismo dirigente atacado en las redes, me pregunté: ¿ donde estaba este concejal cuando el Pte Macri, hizo una declaración populista de sacar fútbol para todos para construir 3000 jardines?. ¿Recorre este edil las calles de Miramar?, porque si es así, tendría que ver que hay tres jardines de infantes que quedaron sin construir, y abandonado a su suerte. Agregó los links de las notas para que quede bien claro de lo habló: http://www.elrecado.net/?p=10218 Continúa la construcción del primero de tres nuevos jardines en Miramar. http://www.elrecado.net/?p=27102 Una empresa contratada por Esteban Bullrich cobró $6000 millones y dejó 93 jardines sin terminar http://www.elrecado.net/?p=17833 Obra de los Jardines de Infantes: Información del Ministerio de Educación. En estas tres notas, el concejal se puede interiorizar porque faltan escuelas. Y a esto se suma que Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación, no impulsó nuevas escuelas por la simple razón de no incrementar la planta de docentes y no docentes, esto es así, es el pensamiento de Finocchiaro.

En política tener mea culpa sirve, y hacerse cargo de las medidas tomadas en forma oportuna por el Gobierno que pertenece Sánchez Charro, como los incrementos siderales de los servicios públicos, de la impagable deuda externa que dejo el Gobierno de Cambiemos, de la falta de inversión por de las empresas energéticas pese a sus abultadas ganancias. Es loable lo de poner la oreja a los ciudadanos sin embargo no alcanza solo con escuchar, hay que ir un poco más allá, y ese más allá es hacerse cargo de las acciones que uno impulsa y defenderla, y no mirar para otro lado cuando no nos conviene.

Por último, el FdT, anda a los tumbos a nivel nacional que repercute, claro esta en la Pcia de Bs. As., y cada distrito de la Pcia. En Gral. Alvarado, esta semana en el programa de Fernando Casco, Francamente Juntos (Radio Mágica), visitaron sus estudios Patricio y Tomás Hogan dos exintendentes. Dejaron letra a granel, de esa entrevista, Don Tomás tiro una frase para encabezar todos los medios: “Patricio el mejor intendente para Gral. Alvarado”, esta declaración debe haber hecho ruido en el tercer piso, donde es ocupado por el jefe comunal, que no sólo es de la coalición del FdT, sino que también es del sector de FR. Veremos el 23 y 24 de abril cuando el massismo se junte en la ciudad “feliz” quienes estarán en ese conclave, que según algunas editoriales políticas, buscan posicionar precandidaturas en los 135 distritos. Acá en Gral. Alvarado, la pregunta es ¿Quién será el bendecido por Sergio Massa?.

Mientras tanto, la otra pata de la coalición UC, en nuestro distrito, silencio stampa, se mueven con reuniones con referentes y buscan no generar olas para no complicar al gobierno Municipal. La gestión, es la prioridad hoy, es la palabra de muchos dirigentes de peso en Gral. Alvarado. Luego ya habrá tiempo para hablar de posicionamiento para el 2023.

Para finalizar agradezco a todos y todas que de una forma u otra enviaron sus saludos por el nuevo aniversario de elrecado.net. Gracias!!!

Hasta la semana que viene… que volveré con el “Pasacalle”.