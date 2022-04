Federal”A”: Círculo se quedó con un empate con gusto a poco

El equipo de Otamendi debutó como local, mostró una muy buena imagen en el primer tiempo y se fue al descanso con ventaja de dos goles. Pero en el complemento no lo pudo sostener, volvió a fallar en el juego aéreo y se tuvo que conformar con el punto.

La buena imagen del equipo contrasta con un resultado que no lo deja conforme a Círculo. Porque en el primer tiempo mostró una muy buena cara y ganaba 2 a 0 con autroidad y una amplia supremacía sobre Independiente de Chivilcoy. Pero en la segunda parte, entre los cambios del rival, el viento que empujaba y los “fantasmas” de las pelotas por arriba, la visita lo pudo igualar y terminaron repartiendo puntos con un 2 a 2 que deja gusto a poco para los de Norberto D’Angelo.

El arranque mostró un Círculo protagonista y, como hizo en Bahía Blanca, contundente. Apenas habían pasado 4′ cuando llegó por primera vez al área rival y salió festejando el primero de la tarde. Juntaron toques por izquierda, Pérez tocó adentro para la llegada de Agustín Amato y el volante central metió un remate fuerte que se desvió y terminó en el fondo del arco para abrir rápidamente el marcador. La visita intentó adelantarse y dejaba espacios que podían ser aprovechados con el juego de Lucero y la pegada de “Dudy” Pérez.

La visita no tenía ideas y apostaba a los pelotazos para Risso Patrón, que ante la falta de juego se retrasaba y le facilitaba tarea a la línea de tres que estaba firme y no los dejaba avanzar. Del otro lado, el Papero era paciente y movía bien la pelota de un lado a otro hasta encontrar al hombre mejor ubicado. A veces se tentaba buscando en la larga a Enriquez, que jugaba en la la línea de los centrales y era un dolor de cabeza para los defensores visitantes. Estuvo cerca el conjunto local en un par de oportunidades, con una buena jugada colectiva que nadie pudo acomodarse para rematar, y con una gran diagonal de Vedda y un zurdazo que se fue besando el caño izquierdo. En la siguiente no falló Círculo. Juan Motroni salió a cortar muy lejos de su área y le salió bárbaro, se la llevó, dejó uno en el camino, dos y asistió con categoría a Imanol Enriquez que se movió perfecto, y ante el achique del arquero la punteó por abajo para sellar el 2 a 0 con el que llegaron al descanso.

Independiente salió con dos cambios al complemento y una postura distinta, ayudada también por el fuerte viento a favor. Le costaba tenerla al local, pero también se animaba a atacar en velocidad y avisó con una corrida de Vedda. El ingreso de Bernal le dio más peso al ataque visitante, pero la pelota no le llegaba, por eso Lastra intentó de afuera con un remate que se perdió por encima del travesaño. Los centros empezaron a llegar al área de Pave y el arquero tomó protagonismo saliendo y desactivando el peligro. Hasta que a lo 18′, un centro desde la derecha encontró a Bernal por el segundo palo y el goleador no perdonó para marcar el descuento que volvió a abrir el partido. Otra vez empezó a sufrir por arriba el equipo de D’Angelo, de un córner de la izquerda, atajadón de Pave para evitar el empate, pero de ese otro tiro de esquina, falló el arquero en la salida y Lamolla setenció la igualdad a los 22.

Con el empate, Círculo reaccionó y volvió a tomar el control del partido, pero le costó llevar peligro. El entrenador metió mano para darle más frescura al medio y el ataque, y fue, empujó, trasladó el partido al campo rival pese al intenso viento que seguía soplando. Un tiro libre de Vértiz agigantó la figura de Leguiza que llegó a cachetear del ángulo y Diego Martínez, en la primera que tocó, no pudo acomodarse para definir. El final llegó con un sabor amargo, con Círculo que mostró dos caras distintas en cada uno de los tiempos, otra vez no supo aguantar el resultado y se quedó con un empate con sabor a poco. (Foto Martín Angelini)