“El Pasacalle”: ¿ la agenda de los políticos, es la misma de la gente?.

Por Pablo Menéndez.- *Semana pasada por agua y viento en Miramar y la región, sin embargo han dejado noticias para todos los gustos.

Desde lo político, se dio inició a las sesiones ordinarias del HCD de Gral. Alvarado. Anteriormente hubo una sesión extraordinaria donde se aprobó la adjudicación de 115 lotes en Otamendi, se aprobaron 90.

En la sesión ordinaria, se declaró

En la sesión ordinaria uno de los puntos salientes fue declarado Embajador Cultural por el Concejo Deliberante de Gral. Alvarado, el Músico y cantante Miramarense Oscar Yas fue declarado Embajador Cultural por el Concejo Deliberante de Gral. Alvarado. Radicado en Estados Unidos desde 1989, Ganador de distintos eventos como: La Fiesta del Potrillo, La Fiesta del Gaucho, La Fiesta de la Raza en Villa Gessell y el Festival de Cosquín. En USA actuado en muchos teatros entre ellos el Carnegie Hall en Manhattan como así también en TV y muchas veces fue jurado de varios concursos de canto. Integro el grupo San Andrés junto a Marita Barrios y el Tero Dalponte que ganaran el Festival de Folklore de Cosquín.

Mientras tanto, en un medio local, el concejal Sánchez Charro, se metió en camisa de once varas, cuando le consultaron sobre la obra Gasoducto de la Costa, y salió sin argumentos sólidos sus respuestas. En primer lugar, quiso dar una explicación sobre la no finalización de la obra, que fue iniciado por el gobierno de Cambiemos, y lo dejo sin terminar por problemas de costos. Por esa razón, quiso justificar lo injustificable, y ante la repregunta no interpretó la misma, respondiendo otra cosa.

Esto demuestra que es importante investigar y asesorarse sobre las problemáticas de nuestro distrito, y buscar los saberes en las personas que están involucradas, que en este caso era acercarse al Colegio de Técnicos y le explicarán el cuadro situación, hoy, del gas en Miramar y la región.

Y trascartón en la sesión el concejal Sánchez Charro presentó un Proyecto de Resolución para que el Ejecutivo arbitre lo que sea necesario para que los PUPA (Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias), puedan comercializar sus productos a través de la Casa de Miramar en Buenos Aires. A simple vista es un proyecto positivo, sin embargo no sabiendo ignoraba que ya existe el Registro Provincial y hay emprendedores locales en condiciones de vender en la Pcia. O que tan sólo se acercaba hasta la avda 26 entre 21 y 19 (Genuino) y ahí la emprendedora le informaba de sus registros y como comercializa sus productos de chocolates.

Así estamos, mientras la agenda de los políticos van por lado, la gente tiene otra. Es necesario acelerar con los controles de precios, esta semana, los aumentos de los productos de primera necesidad siguieron su escalada. En las góndolas se ven mercadería que han subido desde el 15 al 30%. El otro día me crucé con un vendedor de gaseosas de primera marca que desde este lunes hay aumentos, igual que las cervezas. Como muestra vale un botón, las mermeladas subieron un 30%. eso es hoy la agenda de los ciudadanos. No se llega a fin de mes. Se sienten desprotegidos de nuestros dirigentes. Y esto le cabe el sayo a todos, porque cuando la sociedad se canse, no medirá de que color político es cada uno, y ahí es donde se centra el peligro de la democracia, por eso es imprescindible dejar de jugar a las internas, o sobre cuales son los nombres para el 2023.

Por eso dejo la pregunta a todos uds. ¿ la agenda de los políticos, es de la gente?.