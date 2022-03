Trama: “El año pasado tuve una de las grandes alegrías, me hicieron un homenaje declarándome embajador deportivo en Gral. Alvarado”

Guillermo Trama surgió de Círculo Nicanor Otamendi y una huelga de futbolistas lo puso en la vidriera. Fue goleador en Racing y dio la vuelta olímpica con Rosario Central y el Pincha, donde encontró su lugar en el mundo. En junio de 2021, fue declarado Embajador Deportivo” (Dec. N° 1296/21)

En una nota extensa en el portal Infobae que brindó Guillermo Trama, exjugador de Círculo Deportivo de Cdte. Nicanor Otamendi, recorrió su carrera futbolística, y contó sobre su veta artística.

Trama detalló como llegó a primera división: “Con 15 años empecé a jugar en la primera de Círculo, que participaba de la Liga Marplatense, donde me destacaba como goleador. En 1971 se produjo una recordada huelga de futbolistas y como Kimberley de Mar del Plata estaba disputando el Nacional, pidieron dos refuerzos a Círculo y allí fuimos con el arquero. A mí me tenían visto de enfrentarnos y significó un orgullo. Fue toda una experiencia increíble, porque el partido era contra Belgrano en Córdoba, por lo que subí por primera vez a un avión. Cuando llegué al estadio me dieron un par de botines Adidas, que recién había salido, que eran maravillosos y más para un pibe como yo”.

Su paso por Ferro Carril Oeste: “El médico de Ferro Carril Oeste tenía una casa en Mar del Plata, atendía a un primo que siempre le hablaba de mí. Entonces me recomendó para una prueba, que hice cuando el plantel vino a hacer la pretemporada a Mar del Plata. Por suerte me aceptaron y me fui para Buenos Aires, a vivir en la pensión del barrio de Caballito. Básicamente estuve en reserva y también me dieron la chance de la primera, donde disputé en algunos partidos. Ferro quería comprarme, pero no estaba bien económicamente y tuve que regresar a Círculo”. explicó el oriundo de Otamendi.

En 1974 participó del Nacional con los colores de Aldosivi sin mayor trascendencia, hasta llegar a mediados de 1976, cuando la trama dio un nuevo vuelco: “Mosconi era un futbolista conocido de Mar del Plata, que estaba en Mendoza. Allá habló bien de mí al punto que unos directivos de San Martín de esa provincia me vinieron a ver tras una práctica a Otamendi, con la idea que vaya para disputar el Nacional. Les dije que me dejaran consultarlo con mi esposa, porque teníamos a un bebé recién nacido. Estábamos viviendo en Mar del Plata, entonces con los viejos teléfonos tuve que pedir línea para comunicarme con ella. Una odisea (risas). Su respuesta afirmativa de irnos para allá se la voy a agradecer toda la vida”. expresó Guillermo Trama

En Mendoza demuestra sus dotes de goleador, Trama manifestó: “Me fue muy bien y salí el mejor número 9 en el ranking de El Gráfico. Hice muchos goles y quisieron hacer una rifa para comprarme. El partido clave para mi futuro fue contra Rosario Central. Perdimos, pero hice un golazo y el técnico rival era Alfio Basile y su preparador físico, León Martínez, había sido compañero mío en Ferro. Al comenzar 1977, Coco asumió en Racing y me llevó. Por eso fue tan importante aquella decisión de irnos a Mendoza”.

En Rosario Central, es donde Trama se afirma como goleador y jugador de primera en el fútbol grande de la Argentina. “Fue un paso decisivo en mi vida. Al principio tuve a Carlos Griguol como técnico, quien me enseñó a ser profesional. Con él hice la primera pretemporada en serio de mi vida. Un fenómeno. En 1979 llegó Ángel Zof y formamos un equipazo al que llamaron La Sinfónica. Llegamos hasta las semifinales del Metropolitano quedándonos en la puerta del título que si se iba a dar en 1980″. así lo especificó el exjugador y emblema de Círculo Deportivo.

Luego de su paso en el “canalla”, llega a Estudiantes y ahí Trama no ocultó su sensación en su primer año en el “pincharratas”, el arranque estuvo lejos del idilio: “No tengo dudas que 1981 fue el peor año de mi carrera. A poco de debutar, me desgarré el bíceps, que es de lo más complicado. Estábamos complicados con el descenso y me apuraron para volver. Cometí ese error y me volví a desgarrar. Me querían matar porque equivocadamente decían que había llegado roto desde Central. Por suerte al año siguiente llegó Bilardo y todo cambió completamente”.

Sobre Bilardo comentó: “Era un adelantado, con una computadora en la cabeza. A mí me hacía hacer un gran sacrificio para seguir a los marcadores de punta, pero me quedó la satisfacción de que eso luego hizo Valdano en el Mundial de México. ”

“Bilardo era único y nos marcó a todos. En ese campeonato enfrentábamos como locales a Newell´s y yo era un desastre, me rebotaban las pelotas, no agarraba una. No era para sacarme, sino para meterme preso (risas). A los 20 minutos perdíamos 1-0 con Martino como figura. En un momento escucho que Carlos me llama y obviamente pensé que me cambiaba. Pero solo me dijo: “Andá y ponete al lado de Martino. No hagas nada, paradito ahí (risas). Eso hice y el ‘Tata’ dejó de jugar cómodo, ellos empezaron a caer y terminamos empatando con un gol mío en el segundo tiempo”. explicó Guillermo Trama.

Bilardo asume su cargo a la Selección Argentina, y llega Manera a Estudiantes, y ahí Trama fue un factor fundamental en la final del Nacional frente a Independiente. “El equipo jugaba cada vez mejor. La primera final se la ganamos en La Plata a Independiente por 2-0, donde tuve la suerte de marcar el segundo gol, después del primero de Gottardi y la revancha fue durísima, porque empezamos perdiendo, pero llegó ese tiro libre de Ponce, que se desvió en Clausen, Goyén dio rebote y aparecí para tocarla medio mordida. Muchos me cargan diciendo que le pifié (risas), pero no fue así, entró despacito y fue gol. Perdimos 2-1, pero salimos campeones”.

Sobre su veta no tan conocida, Trama expresó: “Desde pibe me destacaba en el colegio en plástica, porque me la pasaba dibujando en casa. Cuando llegué a Estudiantes, mis hijas eran chicas y los llevé a un atelier para que aprendieran un poco. Charlando en ese lugar con un cirujano, me contó que iba a practicar, porque se lo recomendaron como un descanso para su mano. El médico del club me motivó y me anoté. Fue una hermosa experiencia, porque me enseñaron a simplificar mis trabajos. Sinceramente fui mejorando hasta animarme a hacer un cuadro en lápiz que gustó mucho, al punto que fue puesto en una exhibición”

Sobre el final de la nota, Trama destacó lo vivido el año pasado en Miramar: “El año pasado tuve una de las grandes alegrías, porque en el partido de General Alvarado, a donde pertenece Nicanor Otamendi, me hicieron un homenaje declarándome embajador deportivo. Fue emocionante por mi vínculo de la toda la vida con el club Círculo Deportivo”.

Guillermo Trama es un emblema de todo el fútbol de Gral. Alvarado por constancia, humildad y compromiso en su paso como jugador, y más aún como persona.