Resumen semanal en Gral. Alvarado: carnavales a pleno. Inicio de las clases. Apertura de las sesiones

Por Pablo Menéndez.- Finalizó febrero, dio comienzo marzo. Semana compartida por estos dos meses. Nos dejo un fin de semana de carnaval a ocupación plena en Miramar. Inicio de las clases en todo sus niveles. Se realizó la apertura de las sesiones ordinarias en el HCD de nuestro distrito.

Como se venia preanunciando, y se confirmó el fin de semana de carnaval en Miramar y Mar del Sud, fue un cierre de temporada a ocupación plena, Como consecuencia de esto, Miramar ocupó uno de los primeros lugares en los destinos más elegidos en todo el país.

Con esta temporada que se vivió, demuestra que el turismo es la industria que mueve más rápido el amperímetro de empleos y divisas, con los números ya expuestos ampliamente en todos los medios, queda claro que Miramar tiene al turismo como una de las industrias (“sin chimenea” como se decía habitualmente en nuestra ciudad) que agiliza sin dudas, la economía local. Más aún con las medidas como previaje que incentiva a los sectores turísticos.

Mientras nos despedimos de este verano 2022, como un rayo que parte en dos el movimiento de la ciudad, aparecieron las “blancas palomitas” diría el famoso portero de Jacinta Pichimahuida (para los memoriosos, y que peinan canas se acordaran se esta frase), que marcó el inicio de las clases en todos los niveles.

Luego de la pandemia, y de una presencialidad complicada en el año 2021, pareciera que las clases empiezan a retomar su ritmo natural. Por este comienzo se pudo ver la alegría del primer día, y también como siempre algún llanto. Conclusión: se inició el calendario escolar y con total normalidad.

Por último, el jueves último, se realizó la apertura de las sesiones ordinarias 2022. Como todos los años, el jefe comunal brindó su discurso. Algunos considerandos más salientes, ya era parte de la agenda diaria, como la terminación de la escuela N° 13 de Aeroparque, el intento de dar una solución a los tres jardines de infantes que quedaron truncos en el 2017, por quiebre de la empresa Bahía Blanca S.A., encargada de la obra por parte del Ministerio de Educación de la Nación.

Otros de los aspectos de lo expuesto por el Intendente Municipal, fue el llamado a consensuar proyectos que mejore la calidad de vida a los habitantes de Gral. Alvarado. Habló del nuevo escalafón municipal, como herramienta para darle mejoras al empleado. Fueron una hora y media de exposición.

Con respecto a la apertura de las sesiones, nuestro medio no fue invitado por parte de la Presidencia del HCD, la razón no la sé, sin embargo creo que debe haber una justificación sobre este tema, tampoco pido ninguna, solo quiero avisar, por respeto a todos nuestros lectores, seguidores, y amigos que no puedo precisar mejor la información por esta razón, elrecado.net no estaba en la grilla de medios para participar de esta apertura.