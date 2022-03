Círculo debutará como visitante en el Federal «A»

Una vez más, Círculo Deportivo de Otamendi participará del Torneo Federal «A» donde le tocará una visita exigente para comenzar la temporada. Norberto D´Angelo debutará como entrenador ante Olimpo en Bahía Blanca. El primer partido en casa será una semana después recibiendo a Independiente de Chivilcoy.

Se realizó el sorteo del fixture para la temporada que comienza el 27 de marzo y el Papero, como en su primera experiencia en la categoría, debutará visitando a Olimpo en Bahía Blanca. El conjunto de Norberto D’Angelo se presentará 7 días después en el «Guillermo Trama» frente a Independiente de Chivilcoy y alternará durante todo el certamen una fecha de visitante y una de local. En la 5, gozará de jornada libre.

La primera fase se jugará igual que la temporada anterior, dividida en dos zonas de 17 equipos, todos contra todos, a dos ruedas. Los ocho primeros de cada zona avanzarán a la Etapa Final que se definirá en partidos únicos en cancha del mejor posicionado en la fase inicial. La final también será un encuentro de 90′, pero en terreno neutral. El ganador se quedará con el único ascenso a la Primera Nacional. También habrá cuatro descensos, para los dos últimos de cada una de las zonas.

Fixture de Círculo Deportivo

Fecha 1: vs Olimpo (V)

Fecha 2: vs. Independiente (L)

Fecha 3: vs. Sol de Mayo (V)

Fecha 4: vs. Deportivo Argentino (L)

Fecha 5: LIBRE

Fecha 6: Liniers (V)

Fecha 7: Juventud Unida Universitario (L)

Fecha 8: Ferro de Pico (V)

Fecha 9: Peñarol (L)

Fecha 10: Huracán (V)

Fecha 11: Sansinena (L)

Fecha 12: Ciudad de Bolívar (V)

Fecha 13: Villa Mitre (L)

Fecha 14: Cipolletti (V)

Fecha 15: Desamparados (L)

Fecha 16: Camioneros (V)

Fecha 17: Estudiantes (L)