Editorial: los días por venir

*Por Pablo Menéndez-. Se apaga febrero, y llega marzo y en la política local empieza a calentar los motores. En pocos días se realizará el inicio de las sesiones ordinarias del HCD, y como todos los años, el jefe comunal de nuestro distrito dará su discurso inaugural.

El discurso inicial del intendente es el puntapié para que se desarrollen las sesiones ordinarias. En líneas generales, son discursos amplios, que llegan a ocupar dos horas, y donde se brindan más precisiones de números que afirmaciones políticas. La incógnita a resolver es cual será la hoja de ruta de este 2022. El 2021, uno de los puntos salientes fue la de construir un nuevo hospital, aún a ciencia cierta no se sabe aún, que tipo de modelo de hospital y cuando se inicia. Por eso es importante que los discursos sean los más ajustados a la realidad que nos toca vivir.

También este año será todo un desafío para los dos bloques o tres ya que el PRO y los radicales son interbloques., ya que luego de casi 20 años, el oficialismo es minoría y esto abarcará los dos años que quedan hasta llegar a las elecciones 2023.

La oposición con su mayoría tienen una gran responsabilidad, ya que no es solo dictar ordenanzas, o pedido de informes, sino lograr que esos actos administrativos tengan un respaldo lógico, y no caer en el facilismo de dictar ordenanzas, para complicar la gestión actual. Mientras tanto, para el bloque oficialista es una nueva etapa no vivida por ninguno de los 7 concejales, deberán acomodarse a este nuevo tiempo, tener templanza, y sobre todo mantener una homogeneidad en su manejo para que se sientan representados a todos los sectores del FdT, y no limitarlo a un solo sector. La amplitud es una linda práctica en la política, y es hora de hacerlo.

Los días por venir marcará cuales son los lineamientos del ejecutivo municipal, ya con la pandemia reducida, y con dos años por delante, para lograr “volver a enamorar” a la sociedad de Alvarado. El camino que tome el intendente municipal, es su oportunidad de llegar al 2023 con cierto aire, luego de la pandemia, y sobre todo encarrilar algunas áreas que pareciera que la pandemia la postergó, y aún no arrancaron.

Como dice Baglietto ” los días que vendrán, que quedan por vivir, y si el dolor te tira para atrás, te podes levantar, podes vivir…” Levantarse será fundamental en el 2022, sin él 2023 empieza a ser una utopía para algunos.