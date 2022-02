Miramar: vuelve a Defensores su hijo prodigo, Germán Sotelo

Con el inicio de la pretemporada de cada equipo, Defensores de Miramar, no es la excepción, y su comisión directiva se decidió darle la conducción técnica a su hijo prodigo, Germán Sotelo, vuelve una vez más tomar la responsabilidad de dirigir al club de sus amores.

Hay una leyenda oriental que nos habla del hilo rojo, de esos amores que no se romperan por más que hayas distintas circunstancias, y el caso de Germán Sotelo y Defensores se basa en ese amor, en el sentido de pertenencia, que puede haber algún “recreo” sin embargo la vuelta esta ahí, siempre al alcance de la mano.

Sotelo se hizo cargo de la 1° división, y ayer martes ya empezó su nuevo ciclo en el equipo de la avenida mitre. Seguramente con el correr de los días, entre la comisión y el director técnico analizará con que plantel cuenta y si será necesario reforzar nuevas líneas. Por ahora, la noticia es que volvió Germán y parafraseando al gran Anibal Troilo, Sotelo puede decir tranquilamente: ” “Alguien dijo una vez / que yo me fui de mi Club.

/ ¿Cuándo?… ¿Pero cuándo? / ¡Si siempre estoy llegando!

/ Y si una vez me olvidé, / las estrellas de la esquina de la casa

de mi Defensores, / titilando como si fueran manos amigas,

/ me dijeron: ‘Germán, Germán, quedate aquí, / quedate aquí’.”