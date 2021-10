Federal “A”: Círculo Deportivo se despide de su gente

A las 16, recibe a Huracán Las Heras en su última presentación como local de la temporada. El “Papero” buscará una sonrisa después de mucho tiempo.

Se acerca el final de una temporada que ha sido muy difícil y Círculo cerrará su participación en el “Guillermo Trama” recibiendo a Huracán Las Heras, por la penúltima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. El equipo de Lucas Baldino buscará darle una alegría a su gente en su último cara a cara del año.

Son 17 partidos sin ganar y 6 derrotas consecutivas lo que acumula el “papero” en esta recta final. Por eso, aunque nada cambie en lo matemático, la ilusión de sumar esta tarde y en la última jornada ante Sol de Mayo en Viedma, están latentes y serían un bálsamo en una temporada que le fue esquiva desde los resultados.

Respecto al equipo, no hay demasiados indicios de los 11 que pararía el entrenador, que no contará con Gabriel Charra (lesión) ni Enzo Vértiz (5 amarillas). El que regresa a la lista y podría ocupar en el once inicial es Sebastián Batista.