Tecnología: comienza a restablecerse el servicio de Instagram, Facebook y WhatsApp

Después de más de 6 horas las redes sociales fueron las primeras en estar en línea. Poco después el servicio de mensajería volvió a funcionar.

Las plataformas WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeron este lunes pasado el mediodía y seis horas después las redes sociales volvieron a funcionar mientras que el servicio de la plataforma de mensajería comienza a restablecerse de a poco.

Ahora bien, que las plataformas puedan abrir y que se pueda interactuar con ellas no significa que hayan regresado a su normalidad. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp aún son varios los usuarios que insisten en que el servicio sigue caído, aunque la mayoría se han quejado no por la funcionabilidad en sus celulares sino en los fallos que aún se presentan en su versión web.

Por su parte, Facebook e Instagram presentan algunos problemas al momento de visualizar algunas imágenes así como en el envío de comentarios a las publicaciones.

Las videollamadas es otra de las funciones que aún presenta fallos, especialmente porque aún existen varios grupos de la población mundial que todavía no cuentan con un servicio estable debido a la intermitencia presente en todas las aplicaciones.

“5xx server error”, es el mensaje que aparece cuando se quiere ingresar a los servicios. Se trata de un mensaje que aparece cuando el servidor no cumple con las solicitudes requeridas, ya sea por un error interno, una respuesta no válida, un enlace incorrecto o indisponibilidad temporal del programa. O sea, las “computadores centrales” de Facebook, una de las empresas más valiosas del mundo colapsaron y no son capaces de procesar las solicitudes de acceso de los millones de usuarios alrededor del mundo, indicó el portal Infobae.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, aseguraron las plataformas.