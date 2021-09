Miramar: un Lobo de Dos Pelos que salió a descansar.

En el día de ayer (miércoles 22), el grupo de voluntarios de Fauna Marina, asistió en Miramar a un Lobo de Dos Pelos que salió a descansar. El cual, llevó un arduo trabajo en toda la jornada, para los voluntarios de nuestra delegación.

Ellos auxilian, casi a diario, a diferentes ejemplares que salen a las costas, pero el problema principal en Miramar, es la negación de los ciudadanos a ejercer el respeto por la Fauna Marina. Una tras otra en las intervenciones, los problemas son con los humanos que tienen una forma invasiva sobre los animales que es inaudito.

Solicitamos, por favor, a los ciudadanos no molestar a los animales, no quitar los vallados, no obligarlos a volver al mar porque no son peces, son mamíferos. Necesitamos que entiendan estas pautas básicas, para el cuidado integral de nuestra Fauna Marina.

Agradecemos el gran trabajo, el gran compromiso de los voluntarios de Miramar como siempre. (Fuente https://www.facebook.com/fundacionfauna.argentina/posts/3258025871098482)