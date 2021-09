Federal “A”: Círculo Deportivo volvió a caer de local

El equipo de Lucas Baldino no tuvo un buen partido ante Ferro de Pico y cayó 2-0 como local en la fecha 23 del Torneo Federal «A». Los goles se dieron en el primer tiempo y después le costó llegar siquiera al descuento.

Círculo Deportivo de Otamendi dio un paso atrás en su rendimiento y además, sumó otra derrota en el Torneo Federal «A» luego de caer 2-0 con Ferro de Pico por la fecha 23 del certamen.

Como local, el conjunto de Baldino pretende controlar el juego pero no fue el caso porque estuvo errático y rápidamente se encontró con una desventaja demasiado grande para poder remontar en el complemento. Si bien carecía de profundidad, hacía sus intentos de buscar el arco de Pablo Fernández aunque le costaba mucho.

Algo distinto sucedía con el conjunto pampeano que aprovechó las situaciones que se le presentaron y abrió la cuenta con un remate de media distancia en un córner donde la defensa del «papero» liberó de marcas a Joaquín Vivani que no desperdició la oportunidad y puso en ventaja a su equipo con un fuerte e incontestable remate.

Para contrarrestar esa situación, parecía que la vía más clara que podía tener era la de Matías Reali que volvía a la titularidad y demostró que cuando está enchufado puede ser una buena herramienta de ataque para sus compañeros. Mientras buscaba los caminos hacia el arco rival, se encontró con otro gol en contra. En la última jugada de la primera parte, un centro de Quiroz encontró la cabeza de Braian Noriega que no le dio opciones a Sebastián Nieto y puso el 2-0.

Las preocupaciones de cara al complemento pasaban por llegar con claridad al arco rival, sin embargo en el complemento no pudo concretar los acercamientos al área con los que contó entre los cuáles estuvo un intento de cabezazo que no llegó a tener la potencia para ser gol y que hubiera sido la coronación de una buena jugada colectiva. Después no pudo generar mucho más que remates débiles que contenía bien el arquero visitante.

Cuando tuvo la pelota no lastimó y Ferro ya estaba cómodo con el resultado que estaba sacando por lo que no necesitaba hacer más desgaste para cerrar la tarde nublada con un triunfo que le de 3 puntos más. Para Círculo Deportivo, un partido más sin poder ganar y queda lejana aquella última victoria en la fecha 11 del certamen por lo que acumula 12 partidos sin victorias.