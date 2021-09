Federal “A”: Círculo remoto un 0-2, y lo empató

El «papero» perdía 2-0 en el primer tiempo como local ante Ciudad de Bolívar después de un minuto fatídico donde recibió los dos tantos. Sin embargo, pudo remontar el cotejo y con goles del debutante Quiroga y de Matías Reali, terminó 2 a 2 para sumar un punto más.

Círculo Deportivo quizás en otros tiempos hubiera perdido un partido que perdía 2-0 como sucedió esta tarde en el «Guillermo Trama» ante Ciudad de Bolívar. Sin embargo, tuvo la posibilidad de empatarlo y sacó un buen 2 a 2 como local tratando de continuar con su curva de crecimiento dentro del Federal «A».

En el primer tiempo, el dueño de casa trató de tener más la pelota y avanzar en el campo que estaba muy mojado. Le faltó precisión cuando cruzó la mitad de la cancha pero sufrió mucho cuando le llegaron a Chiappero.

A los 15 minutos, un centro desde la izquierda cayó en el segundo palo donde la bajo Enzo Fernandez y Claudio Vazquez de palomita en el corazón del área chica la empujó al arco vacio. La primera llegada profunda era gol.

Para colmo de males, un minuto después ingresó Fernandez por el mismo sector pero esta vez definió para superar al arquero y poner el rápido 2-0 que le auspiciaba una tarde gris, más allá del clima

El «papero» necesitaba reaccionar cuanto antes y se adelantó en el campo con peligro, merodea el área y llegó al descuento gracias a un golazo del debutante Gonzalo Quiroga que le pegó de media distancia y ante el resbalón el arquero pudo poner el descuento. Estaba en partido el equipo de Baldino pero seguía sufriendo atrás ante un Bolivar que aprovechaba muy bien los espacios.

El cotejo se hizo de ida y vuelta y parecía que cualquiera podía anotar en cualquier momento.

El complemento empezó igual porque el conjunto otamendino tenía que ir a buscar el partido y lo hacía arriesgando desde el fondo; mientras que el rival tenía espacio para liquidar el partido.

El ingresado Gastón Borda tuvo una oportunidad clarísima cuando recuperó la pelota Bolívar en una mala salida local. Parecía que al meterse al área lo tocaron desde atrás y por eso la terminó tirando afuera cuando parecía que podía ser gol.

Baldino empezó a mover el banco de suplentes y le trajo la solución. Matías Reali en una de las primeras que tocó desde su ingreso, terminó con un zurdazo cruzado que puso el 2 a 2. Gol clave para recuperar terreno perdido y también para que el jugador que habitualmente sea titular recupere confianza.

No se quedó Círculo esperando y fue a buscarlo. Recuperó una pelota en la salida que terminó con un remate de Enzo Vértiz que el arquero pudo tapar bien.

A pesar de los intentos de Bolívar, sobre el final los de Baldino encontraron aire con los cambios, dominaron la pelota y ya no la tenía tanto tiempo en sus pies la visita. Trató de aprovecharlo pero no tuvo la claridad necesaria ante un rival que no parecía tener piernas para luchar por el partido.

El pitazo final determinó un punto importante para Círculo Deportivo porque el panorama no era óptimo y en otros tiempos, era más probable que lo perdiera. Foto: Martín Angelini