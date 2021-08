Federal “A”: Círculo, en San Luis, cortó la racha con un empate

El «Papero» igualó 1 a 1 con Estudiantes de San Luis como visitante y se mantiene en el penúltimo puesto de la Zona «A» en el Torneo Federal. Abrió la cuenta en el final del primer tiempo Tomás Baroni y en el complemento igualó Diego Martínez. El próximo domingo recibirá a Independiente de Chivilcoy.

Con un buen segundo tiempo, Círculo frenó la racha de 4 derrotas consecutivas y volvió a sumar como visitante tras empatar ante Estudiantes de San Luis 1 a 1, por la 19° fecha de la Zona A del Torneo Federal A. El equipo de Lucas Baldino iba perdiendo pero levantó en el complemento y terminó mejor que su rival. El Papero, que todavía no ganó fuera de casa, consiguió los cuatro empates en la zona de Cuyo: Peñarol y Desamparados de San Juan, Huracán Las Heras de Mendoza y este en el «Juan Gilberto Funes» de La Punta.

En el arranque le costó a Círculo tomar el protagonismo, de la mano de Roldán fue más Estudiantes y el propio «10» avisó temprano con un zurdazo desde la medialuna que exigió a Chiappero. El enlace se paraba a espaldas de los mediocampistas y desde ahí lastimaba. Y las impresiciones también conspiraban contra las intenciones del Papero que trataba de ser prolijo y manejar la pelota, pero erraba muchos pases. En la que pudo hilvanar, la comenzó en el arco y terminó, después de 20 toques, en el área rival con un buscapié de Batista que no logró ser tal y cruzó toda el área.

En esa etapa, las mejores fueron para el dueño de casa, con Roldán asistiendo a Echarri que quiso controlar y terminó pisando la pelota, Felice que pudo rematar y decidió un pase bajo que no encontró receptor por adentro y un cabezazo del capitán que Chiappero sacó de su ángulo derecho. Pero de esa, a los 35′, llegó la apertura del marcador. El córner cayó en el segundo palo, la bajaron y Tomás Baroni empujó libre por el medio para llevar a su equipo en ventaja al descanso merecidamente.

Tan merecido como el empate que consiguió Círculo en la segunda parte. Los de Baldino se adelantaron 20 metros en el campo, presionaron, recuperaron alto y empezaron a encontrar a Batista. Estudiantes avisó de contra con Roldán que definió por arriba de Chiappero pero le erró por centímetros al arco y, encima, se lesionó. La salida del «10» le sentó bárbaro a la visita, porque el local perdió claridad. Y ahí fue todo del Papero, que al no poder llegar con pelota dominada empezó a probar de afuera con cierto riesgo: Batista, Ullúa y Reali intentaron sorprender por esa vía y estuvieron cerca.

A esa altura, Baldino había cambiado el sistema, Charra ingresó para formar la línea de tres defensores y Garay se empezó a juntar a jugar en el medio. Un centro del «10» que peinó Martínez y sacó espectacularmente Abrahin fue el aviso de lo que pasaría enseguida, cuando Ullúa no se rindió ante una pelota que parecía que se iba, Garay la mandó adentro, Charra tocó al centro y el capitán no falló para sentenciar lo que era una justa igualdad. Quedaban 20′ y se lo veía mejor perfilado a Círculo, que fue sintiendo el cansancio en los minutos finales y sabía que el empate no estaba mal. Estudiantes se desesperó y no tuvo argumentos para lastimar, salvo una chilena de Quiroga que se fue besando el travesaño. El empate estuvo bien, fue un tiempo para cada uno y el Papero le pudo agregar el resultado a la mejoría, para llegar con confianza al duelo del domingo ante Independiente de Chivilcoy.