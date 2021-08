Federal “A”: Círculo viaja a San Luis, con dos ausencias

Luego de la derrota frente a Peñarol de Chimbas por 2 a 1, no hubo tiempo para lamentos en Círculo, inmediatamente retornó a los entrenamientos y tras las prácticas de domingo y lunes, el plantel emprendió viaje a San Luis donde el miércoles a las 15 enfrentará a Estudiantes por la 19° fecha de la Zona A.

Para este encuentro, Lucas Baldino no podrá contar con dos futbolistas que tuvieron una buena actuación el sábado. Bruno Vedda llegó a las cinco amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión, mientras que Enzo Vértiz terminó al límite desde lo físico y no será arriesgado. Como contrapartida, se producirá el regreso en la lista de Ramiro Garay, quien no juega desde el 11 de julio también en San Luis (derrota ante Juventud) por una lesión. El que también se subió al micro es Matías Castillo. Los otros 16, son los mismos que estuvieron frente a Peñarol.