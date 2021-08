Federal “A”: Círculo Deportivo no levanta cabeza

El árbitro Bruno Amiconi cobró un penal sobre el final del partido que le permitió a Deportivo Madryn llevarse los tres puntos del «Guillermo Trama» ante Círculo Deportivo por 1 a 0. El gol fue de Fabio Giménez. En el «Papero» se fueron expulsados Bruno Vedda y el entrenador, Gustavo Noto.

Círculo Deportivo está atravesando un momento difícil en el Federal «A». No puede encontrar buenos rendimientos y tampoco puntos, pero además esta tarde tuvo que padecer un fallo injusto que le costó el partido. Gracias un penal que no existió, Deportivo Madryn se quedó con la victoria 1-0 en el inicio de la segunda rueda, es decir, la fecha 16 del certamen.

El partido tenía poco transito por el mediocampo. Ambos buscaban sobre todo con centros abrir el marcador. La visita, tuvo un par de córners donde pudo traer peligro al arco de Chiappero, sobre todo en un centro al primer palo donde Marinucci llegó a desviarla, pero milagrosamente sobre la línea entre el defensor y el arquero la pudieron sacar.

Lo más peligroso del «Papero» pasaba por la movilidad de Ullúa. En una de esas corridas por izquierda, metió un centro rasante y peligroso al que no pudo llegar el arquero Ojeda pero tampoco había nadie en el segundo palo para poder empujarla al arco que ya estaba vacío. El dato saliente es que no había una superioridad notoria de un equipo sobre el otro y parecía que cualquiera de los dos podía llegar a la apertura del marcador.

Con el correr de los minutos, Círculo empezó a perder la iniciativa y le costaba pisar campo rival. Los dirigidos por Pancaldo se empezaron a acercar con mejor juego al arco de Chiappero que debió intervenir siempre con seguridad para resguardar su valla. Le faltaba a la visita la puntada final para ponerse en ventaja y al dueño de casa, tomar un poco más la pelota para asociarse y progresar.

La potencia física de Jeldrez fue un problema porque pudo ganar por izquierda para quedar cara a cara con Chiappero pero la salida del arquero obligó a que se la termine llevando por delante. Sobre el final del primer tiempo, tuvo una otra notable corrida ahora por derecha dejando atrás a su marca y cuando definió al primer palo, Chiappero la sacó de nuevo al córner.

Se fueron al descanso con el partido igualado, pero mereció más la visita.

En el complemento, otra vez los dos intentaron ser punzantes ofensivamente. Círculo se aproximó al arco de Ojeda pero no pudo inquietarlo; mientras que respondió el conjunto del sur con un centro atrás que increíblemente Alan Moreno no pudo conectar de lleno para buscar la apertura del marcador.

Cuando iba en profundidad, Madryn generaba más condiciones. Molinas esta vez tuvo la suya con un cabezazo anticipando al arquero «Papero» pero sobre la línea la pelota fue despejada y terminó pegando en el travesaño antes de volverle a Chiappero a las manos. A partir de ese momento, Círculo Deportivo empezó a mejorar en ofensiva con movilidad y habilidad en Reali y Ullúa; pero justo cuando empezaba a crecer, el capitán Bruno Vedda cometió una infracción cortando un contragolpe y vio la segunda amarilla a los 22 minutos. Otra vez, el equipo de Noto se quedaba con uno menos.

Luego se iría expulsado el propio entrenador, pero aún así con la pelota, no podía encontrar efectividad de cara al arco. El arbitro Bruno Amiconi empezó a generar muchas controversias. Primero amonestó a Zarza por una falta que no cometió y a los 35 minutos, cobró un penal donde se vio con claridad en las imágenes del partido, que no lo habían tocado al jugador de Deportivo Madryn en el área. Giménez lo cambió por gol para poner a la visita al frente.

Los sureños habían hecho méritos para ganar el partido, pero el penal que cobró Amiconi no existió. Previamente la calidad técnica de Diego Martínez casi abre el marcador por que el centro delantero le pegó de tres cuartos de cancha viendo adelantado al arquero que debió estirarse para que la pelota no se le meta en el ángulo.

La visita casi pone el 2-0 con el ingresado Opazo que cabeceó un centro desde la derecha como dicen los libros, al palo de donde viene la pelota, pero estaba atento Chiappero uno de los mejores de la cancha para evitar el segundo tanto.

Otra derrota del elenco otamendino y ahora tendrá que visitar nada menos que a Olimpo de Bahía Blanca, otro equipo de gran campaña en este certamen. Hoy se va masticando bronca porque trató de competir ante, en regularidad, el mejor plantel de la Zona A.