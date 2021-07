Manes: “Yo no pertenecí al gobierno de Macri ni al de Vidal”

El candidato por el radicalismo en la interna de Juntos dijo que viene “a renovar la política”.

El primer precandidato radical a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, dijo hoy que no perteneció a los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal y que viene “a renovar la política” en el marco de estas elecciones legislativos.

“Yo no pertenecí al gobierno de Cambiemos ni a nivel provincial ni a nivel nacional. Me estoy incorporando a una coalición”, dijo hoy Manes en el marco de la interna de Juntos. Y ratificó: “Yo vine a hablar del futuro. Yo no pertenecí al gobierno de Macri ni al de Vidal”.

El neurocientífico que competirá en la interna de Juntos frenre a la lista encabezada por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, sostuvo que viene “a renovar la política” y que “en todo el país hay una gran esperanza de que parte de la oposición discuta su identidad”.

En este marco, entrevistado por radio Urbana Play, Manes consideró que en el marco de la crisis que atraviesa el país “el radicalismo es necesario como lo fue en la recuperación democrática”.

“La gente no votó a Cambiemos, hay que renovar la oposición. Mucha gente está dando el paso para renovar la política”, aseguró. Manes sostuvo que su ideología “es clara” y está basada en una “revolución educativa, científica y tecnológica”. En este sentido, pidió dejar de luchar “entre partidos políticos” y pensar en “un proyecto de ingreso al futuro”.

Vale recordar que (a pesar de sus declaraciones) Manes fue asesor de Vidal, aunque en 2017 rechazó una propuesta de la exgobernadora para ir en el segundo lugar de la lista de diputados nacionales del macrismo por la provincia. (fuente DIB) MT