Federal “A”: Círculo Deportivo ya esta en Mendoza

Este domingo desde las 15.30 enfrentan a Huracán Las Heras buscando salir de dos derrotas de manera consecutiva en el Torneo Federal «A».

Después del entrenamiento del viernes por la tarde y un largo viaje, Círculo ya llegó a Mendoza donde el domingo a las 15.30 visitará a Huracán Las Heras por la 14ta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. El conjunto de Gustavo Noto intentará recuperarse luego de dos derrotas consecutivas.

El entrenador dispuso de 19 jugadores para el viaje, con muchos juveniles producto de las ausencias (Chiappero, Nasif, Astiz, Ramiro Rodríguez). A los que no estuvieron disponibles la semana pasada, se sumaron Ever Ullúa (Covid) y Nahuel Pájaro, que estaba en condiciones de reaparecer pero sufrió una contractura y no pudo formar parte de la delegación.

Con todas estas bajas, apenas tendrá tres delanteros disponibles y además tendrá que hacer modificaciones en el once inicial respecto de la derrota como local ante Camioneros. La lista de citados es la siguiente: