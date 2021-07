Vacunación: abren la inscripción para adolescentes de riesgo

Anuncian la apertura del registro del Plan de Vacunación para los adolescentes entre 13 y 17 años con comorbilidades. Y mayores de 30 años, vacunas sin turno.

A partir de ahora, todos los adolescentes de entre 13 y 17 años con comorbilidades ya pueden inscribirse en el Plan de Vacunación contra el coronavirus que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, a la vez que se abre la vacunación libre y sin turno para todos los mayores de 30 años.

“Hoy estamos abriendo la inscripción para chicos y chicas entre 13 a 17 años, especialmente a quienes tienen comorbilidades”, manifestó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre los diversos anuncios que realizó esta tarde desde Casa de Gobierno.

“Hoy disponemos en la República Argentina de dos vacunas candidatas para menores de 18 años, todavía no aprobadas. Son Moderna y Sinopharm. En el caso de Sinopharm ya está siendo aprobada en su país, pero aún no esta aprobada por ANMAT”, explicó el mandatario e indicó que están “preparando la logística de vacunación para cuando contemos con la aprobación de la vacuna”.

Por otro lado, desde esta semana podrán vacunarse sin turno todos los mayores de 30 años de la provincia de Buenos Aires; a la vez que también podrán hacerlo sin turno, aquellos mayores de 18 años que vivan en las denominadas Ciudades Protegidas. Es decir, aquellos distritos bonaerenses en los que se superó la inmunización de más de un 90% de la población.

Al respecto, Kicillof anunció que se agregaron “10 nuevos municipios en donde la vacunación supera el 95% de los inscriptos y eso es el 90% de los que pueden vacunarse”. Y agregó que “en 79 Municipios prácticamente completamos la vacunación en mayores de 18. Los vacunatorios continúan abiertos y la vacuna es libre para todos los mayores de 18 años. A partir de hoy son 79 las ciudades protegidas”.

El gobernador destacó, además, que en lo que va de julio, administraron más de 2,5 millones de vacunas; una cifra que lograron a partir del otorgamiento de turnos, de la vacuna libre y sin turno, y de operativos puerta a puerta que se llevaron a cabo en los últimos días.

Por último, Kicillof celebró el avance de la inmunización contra el coronavirus de la población, que permitió una disminución por 8 semanas seguidas de los casos, a la vez del pase a fase IV de la región del AMBA y la extensión de los aforos para actividades en establecimientos cerrados en fase II, III y IV.

“Hay dos elementos en esta decisión: El primero reconocer la mayor protección de quién está vacunado. En segundo lugar, un reconocimiento al que se ha vacunado. Aquí tuvimos una campaña antivacunas que fue lapidariamente derrotada”, señaló el gobernador, y concluyó: “Todavía quedan quienes no quieren vacunarse porque escucharon a algún referente decir que era veneno. Pero además es otro hecho social que tiene que ver con la protección para quienes no se han vacunado. Los que se resisten a vacunarse no sólo se perjudican ellos sino que también a los demás”.