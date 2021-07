Federal “A”: Círculo cayó, de local, frente a Camioneros

Círculo Deportivo de Otamendi no pudo aprovechar un duelo clave ante un rival directo en la fecha 13 del Torneo Federal «A» como Camioneros y cayó como local por 1 a 0 acumulando su segunda caída al hilo.

Era difícil generar peligro pero Círculo lo intentaba, sobre todo por la derecha con el tándem Rodrigo Nuñez-Vértiz pero sin chances de gol, sólo un cabezazo que ingresó al arco pero habían cobrado posición adelantada. La única que tuvo Camioneros fue un centro al área que terminaron despejando sin problemas en el área local.

Las dos únicas situaciones las creó la visita. En la primera fue un córner que cayó en el primer palo y luego de un rebote, le quedó en el área chica a Gonzalo Vivanco que, increíblemente, la tiró por arriba del travesaño. La siguiente fue la última del primer tiempo y terminó en gol. Gonzalo Baglivo ejecutó un tiro libre en tres cuartos de cancha que voló con la fuerza perfecta ayudada por el viento, para caer cerca del palo evitando la volada de Nieto que no llegó a tapar. Golazo para cerrar la primera parte.

Círculo Deportivo estuvo inconexo y no generó situaciones de gol. Intentó siempre por las bandas, pero no tenía juego interno y por eso, no se preocupaba demasiado Camioneros. Debería mejorar para pelearle el partido.

En el inicio del complemento, la visita presionó con un remate de Kevin Smaldone luego de una buena jugada conjunta pero se fue por encima del travesaño. Luego llegó Facundo Moyano casi hasta la línea de fondo, pero respondió bien Nieto esta vez.

Círculo Deportivo inquietó por primera vez con dos centros. El primero fue un córner que no llegó a puntear por muy poco Diego Martínez en el área chica y luego un centro desde la izquierda que tomó el «papero» con la cabeza, pero se fue apenas desviada la definición. Parte de las responsabilidad en el mejor momento del local la tenía Matías Reali que empezó a ser desequilibrante.

Sobre la media hora vio la tarjeta roja el lateral Ferreira por una agresión cuando el balón no estaba en movimiento y ahí fue cuando definitivamente el partido se volvió más discutido que nunca. La visita no tenía apuro para hacer cada movimiento y el dueño de casa estaba apurado por conseguir el empate. Lo intentó más empujando que jugando y Círculo Deportivo perdió un partido clave en su intención de seguir creciendo dentro de la competencia ante un rival directo.

Ahora le quedan dos partidos más para cerrar la primera vuelta y tratar de afrontar de la mejor forma los 15 cotejos de la segunda vuelta. (Foto: Martin Angelini)