La exGobernadora Vidal oficializó su pase a Capital Federal

La exgobernadora, luego del acto en el que oficializó su precandidatura a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, publicó una larga serie de tuits donde expresó que quiere “defender a la gente de la improvisación y la insensibilidad como forma de gobierno”

Luego del acto en el que María Eugenia Vidal oficializó su precandidatura a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, publicó en su cuenta de Twitter una extensa serie de mensajes en los que agradeció a sus compañeros de Juntos por el Cambio y afirmó que “si me corro de la Provincia es para que aparezcan caras nuevas, pero no los abandono” a los bonaerenses .Agregó que quiere “defender” a los ciudadanos “de tener que escuchar todo el tiempo que alguien te diga lo que tenés que hacer, que la culpa de lo que pasa siempre es de otros”, porque “hace un año y medio que vivimos en la incertidumbre”.

El hilo en la red social comenzó con un agradecimiento al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Estos meses nos demostraste una vez más que podemos confiar en el equipo de la Ciudad. Un equipo que arrancó @mauriciomacri hace muchos años y con el que demostramos desde el primer día en qué tipo de Estado creemos y queremos hacer”.

Luego le tocó el turno a Patricia Bullrich, Martín Lousteau, Elisa Carrió y Roy Cortina. “Gracias, @PatoBullrich, por tu decisión y por elegir la unidad. No es algo común en política y yo valoro y siempre voy a valorarlo mucho. Gracias a @Maxiferraro, a todo el equipo de la @ccari_ok y, en particular, gracias a @elisacarrio que me acompañó y me cuidó todos estos años”, escribió Vidal. Continuó: “Gracias, @GugaLusto, porque como decís siempre un mejor radicalismo hace un mejor @juntoscambioar. Y gracias, @DipRoyCortina, por mostrar que podemos construir un @juntoscambioar más amplio. Y, sobre todo, un gracias inmenso a todos los porteños que me recibieron cuando hace un tiempo decidí volver a vivir con mi familia a la Ciudad”.

“Acepto porque siento que tengo que estar presente”

Entonces, la exgobernadora bonaerense comenzó a explicar por qué decidió aceptar la candidatura en CABA. Juntos por el Cambio, afirmó, “es una coalición unida, fuerte y con toda la convicción para seguir defendiéndolos. Eso que tanto nos dicen ‘estén unidos’, ‘estén juntos’: acá estamos, juntos y unidos. Con energía, con ganas, con esas mismas convicciones y valores que nos trajeron hasta acá, también con aprendizajes y sin perder esperanza. Esta forma de trabajo que arrancó en la Ciudad es la queremos para el país. Un equipo unido, diverso y amplio que transforme la Argentina”.

“En la Ciudad donde nací, viví mi infancia y mi juventud y que me dio el honor de ser diputada, ministra y vicejefa de Gobierno, y con este equipo unido, hoy anuncio que voy a ser precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación de @juntoscambioar”, dijo Vidal.

Agregó: “Acepto esta candidatura, frente a la propuesta de todo espacio y con el apoyo de toda esta coalición, porque siento que, más que nunca, tengo que estar presente. Tengo y quiero estar presente para defender a los argentinos de los abusos del poder, de los atropellos. Quiero defenderlos de tener que escuchar todo el tiempo que alguien te diga lo que tenés que hacer, que la culpa de lo que pasa siempre es de otros. Quiero defenderlos de la improvisación y de la insensibilidad como forma de gobierno”.

“Lo hago también porque, como le decía a los jóvenes con quienes nos reunimos recién, es un tiempo para volver a empezar, para volver a creer, para recuperar la palabra futuro. Tenemos que recuperar juntos nuestro futuro”, aseguró.

“Hay pesimismo y tristeza por el futuro. Desde hace un año y medio que vivimos en la incertidumbre y solo son idas y vueltas, son falta de un plan, son excesos del poder, son políticos con privilegios, son agresiones y soberbia, son, en definitiva, más relatos que respuestas”, agregó.

“Necesitaba estar segura”

En cuanto a su candidatura, la exgobernadora afirmó: “Durante mucho tiempo evalué ser candidata. No por especulación, jamás haría algo así porque entiendo que esto es mucho más grande que yo. Necesitaba estar segura de que había aprendido, de que los estaba escuchando, de que mi norte y el norte de nuestro espacio estaba claro. Y no sólo lo confirmé sino que voy a demostrárselos en estos meses que vienen, en esta elección donde lo que está en juego es el futuro de los argentinos. Por eso decidí estar”.

Añadió: “Entiendo y comparto mucho de lo se habló en estos meses sobre mi decisión. Quiero volver a decirles que yo no especulo, que nunca busqué sacar ventajas y en cada lugar donde me tocó estar di todas las batallas que creí que había que dar. Me dio pena y hasta cierta sorpresa que algunos creyeran que mi decisión escondía algún miedo. No es así. No es el miedo lo que me empuja, sino la pasión y el compromiso. La pasión y el compromiso que le puse a la provincia, más allá de cualquier costo”.

“Tenemos que ampliarnos. Tenemos que sumar nuevos líderes. Si me corro de la Provincia es para que aparezcan caras nuevas. Pero no los abandono. En mí siempre va a estar ese empuje para cuidar a cada bonaerense y a cada argentino, en trabajar cada día para que puedan estar mejor”, aseguró la ahora precandidata que hace unos días provocó una polémica al cambiar su biografía de Twitter y quitar la frase “orgullosamente bonaerense”.

“Correrse no es abandonar es la oportunidad de que crezcamos. Elegí volver a la Ciudad porque creo que es acá donde sumo más, donde vamos a ser más para dar las peleas que tengamos que dar. Mi respeto, compromiso y amor por los bonaerenses no cambió y no va a cambiar nunca. Pero créanme: después de esta elección van a tener más dirigentes que los defiendan además de mí”, agregó.

“Dar pelea”

Vidal afirmó: “Porque estoy convencida de que de un lado y del otro de la General Paz, somos todos argentinos peleando por otros argentinos. Y cuantos más seamos más vamos a poder defender nuestras convicciones y nuestros valores. Quiero ser diputada para defender a cada porteño, a cada bonaerense y a cada argentino en el Congreso. Porque los problemas de inflación, de trabajo y de falta de futuro que tenemos no conocen límites geográficos, son de todos los argentinos. Quiero ser diputada para seguir defendiendo ese Estado en el que creemos y que empezamos a construir hace años. Quiero ser diputada para terminar con los impuestos que nos aplastan y que impiden que un argentino le pueda dar trabajo a otro”.

“Quiero ser diputada para dar pelea para que no nos puedan convencer de que algo que nos corresponde por derecho como la vacuna sea algo que tengamos que agradecer o justificar cuando no llegue a tiempo. Quiero ser diputada para dar pelea para vivir en paz y que nunca más haya miles de delincuentes en la calle liberados bajo ninguna excusa. Para que cada vez que pretendan avanzar sobre nuestras libertades, nuestra democracia, nuestros valores, haya alguien para levantar la voz”, añadió.

“Siempre les dije que en política lo más importante es hacer y estar. Esta vez vuelvo a estar. A estar para poder hacer. Una ciudad mejor, una ciudad mejor, y una Argentina mejor. Por eso, cuenten conmigo y con todo este equipo para acompañarlos, en la Ciudad, en la Provincia y en una Argentina mejor. Siempre les dije que hay que hacer y estar. Y acá estoy”, finalizó María Eugenia Vidal. (FUENTE DIB) MM