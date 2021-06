“La libertad de expresión no es negociable”

*Por Pablo Menéndez. En la tarde de ayer, desde un sector político de Gral. Alvarado, que responde al referente del PRO, Joaquín Sánchez Charro, atacaron a través de las redes sociales al sitio elrecado.net, y a mi persona. La causa de este ataque, por la simple razón que no le gustó una nota sobre la toma de posición que tuvieron los diputados del sector político que él responde, votando en contra de la iniciativa de la ley “Zonas Frías”

Sánchez Charro me ha querido coartar la posibilidad de informar a todos a nuestros lectores sobre esta posición política que tuvo una parte del PRO en un tema sensible para Gral. Alvarado, como es lograr un beneficio que se viene trabajando hace cinco años, cuando justamente el Gobierno de Macri dio rienda suelta a los aumentos siderales a los servicios públicos.

Este medio desde el primer momento expresó en distintas editoriales sobre estas subas que llegaron hasta un 5000%, y esta verdad es comprobable. A saber: http://www.elrecado.net/?p=3041 http://www.elrecado.net/?p=16102 Tarifas: “Es muy fácil solucionar el problema con la plata de otros” *Por Pablo Menéndez http://www.elrecado.net/?p=15896 Las tarifas, cierres de escuelas y la insensibilidad de Cambiemos *Por Pablo Menéndez http://www.elrecado.net/?p=15967 Las tarifas en el ojo de la tormenta. *Por Pablo Menéndez http://www.elrecado.net/?p=15512 Gral Alvarado: Invierno frío, tarifas calientes *Por Pablo Menéndez, estas son algunas notas expresando desde elrecado lo que sucedía. Mientras que el Señor Sánchez Charro, y su equipo apoyaban desde el silencio o desde la palabra estas acciones en contra del bolsillo de miles de consumidores.

Ahora resulta, que por una nota en donde la verdad esta comprobada por el voto en contra de diputados de su sector político, salieron a atacar a este medio por las redes sociales. ¿ Cuál es la razón de este ataque? ya que según este referente política apoya la ley. Si fue tan así esta posición, debe haber sido en las últimas 24 horas, porque hace 5 años que se esta dando pelea por esta ley, y no hay registro en los buscadores de esa expresión de apoyo a la iniciativa de que nuestro distrito logre beneficios en la denominada “Zonas Frías”.

Ante lo recibido en mis mails, en mis redes sociales, y en los distintos wsp de amigos, y conocidos a mi persona. Le dijo a Sánchez Charro y a todo su equipo que con la “Libertad de Expresión, No” ,. No me voy a victimizar. Conozco este juego, sin embargo, no me van a venir adrementar un grupo porque no le gusta una nota, lo que deberían hacer es interpelar a sus diputados porque votaron en contra de algo que le da el beneficio a todo Gral. Alvarado.

“La libertad de expresión no es negociable”

Un fuerta abrazo a todos nuestros lectores

Pablo Menéndez

Director de elrecado,net