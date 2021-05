Macri: “Yo a las 7 de la tarde cerraba todo, ponía Netflix y trataba de terminar el día”

El expresidente se refirió al peor momento de su Gobierno, en 2018. “En ese momento se me quebró la cabeza”, indicó

El expresidente Mauricio Macri dejó una serie de frases y definiciones en torno a varios temas como la situación sanitaria y política actual, durante la entrevista televisiva que anoche se vio en el programa de Mirtha Legrand con la conducción de su nieta, Juana Viale.

Una de las declaraciones que más revuelo generó en las redes sociales fue cuando recordó la crisis de 2018 y su manera de desconectarse: “Yo a las 7 de la tarde cerraba todo, ponía Netflix y trataba de terminar el día”, indicó. “En ese momento se me quebró la cabeza”, reconoció Macri.

“No fui reelecto porque generé en 2015 una expectativa y no estuve a la altura. Recibí una Argentina quebrada y no lo dije por un exceso de confianza. Creí que íbamos a salir adelante. Estábamos en quiebra pero éramos asintomáticos y sin mayorías en el Congreso y eso me perjudicó”, señaló Macri en declaraciones al Canal 13 de televisión.

Macri confesó que “sintió frustración” cuando perdió las elecciones, y que no le encuentra “explicación” para la derrota de 2019. “Se van los jóvenes que nos tienen que liderar. Hay inflación y estamos volviendo a lo que debemos dejar atrás”.