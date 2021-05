Fase 2: las nuevas restricciones que habrá en Gral. Alvarado

No habrá clases presenciales y se limita la actividad comercial, entre otras medidas. Todo lo que hay que saber.

Desde el lunes 31 de mayo Gral Alvarado entrará en fase 2 que implica una serie de restricciones. La suspensión de las clases presenciales (salvo la de la educación especial), la limitación de la actividad comercial y la prohibición de actividades sociales son algunas de las medidas.

El detalle:

*No se habilitan las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades

*Restricción para actividad comercial en general de 19 a 6

*Restricción horaria para bares y restaurantes de 19 a 6

*No se permite la atención en el interior de restaurantes y bares

*Restricción para circulación de personas de 20 a 6

*No pueden funcionar jardines maternales ni Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI)

*Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes, sin ingreso de clientes

*Venta al por menor de otros rubros en comercios de cercanía sin ingreso de clientes

*No se habilitan gimnasios ni natatorios, cines, casinos, bingos, bibliotecas, shoppings, museos mercados o ferias de artesanías en espacios cerrados.

*No está permitida la práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre, los talleres culturales, ni artes escénicas y musicales, práctica de deportes en espacios cerrados, ni la celebración de ritos religiosos en espacios cerrados.

*No están habilitadas las actividades sociales y familiares de más de 10 personas en espacios públicos al aire libre, no pueden realizarse actividades colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con ventilación para más de 10 personas, no podrán abrir discotecas, salones de fiesta y establecimientos afines.

*No se habilitan reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas ni viajes grupales de egresados, de jubilados, de estudios o para competencias deportivas no oficiales.