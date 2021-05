Emiten un alerta por lluvias y tormentas para General Alvarado y zona

El Servicio Meteorológico informó que General Alvarado y zona estarán bajo “alerta amarillo” por lluvias y tormentas desde este lunes a la madrugada. Se esperan ráfagas, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por lluvias y tormentas para este lunes en General Alvarado y la zona: según el pronóstico oficial se esperan ráfagas, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

De acuerdo a lo informado este domingo por el organismo, el distrito entrará desde este lunes a la madrugada en “alerta amarillo” por lluvias y tormentas de variada intensidad. Los meteorólogos indicaron que algunas podrían ser “fuertes”, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros y que hasta podrían ser superados.

El pronóstico de mal tiempo, que se extendería hasta el lunes a la noche, también contempla que se registren ráfagas, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica. El resto de las zonas en las que regirá el fenómeno climático son los distritos de Mar Chiquita y General Pueyrredon

Ante esta situación, desde el SMN recomiendan no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y -para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo- los meteorólogos explicaron que no se debe permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Además mencionaron estar alerta ante la posible caída de granizo.