Federal “A”: Círculo sigue sin ganar, empató frente a Estudiantes (SL)

El equipo de Gustavo Noto igualó 0 a 0 con Estudiantes de San Luis por la cuarta fecha del Torneo Federal «A». Los marplatenses en el primer tiempo tuvieron oportunidades pero en el segundo perdió el control de la pelota. Sobre el cierre se fueron expulsados los dos centrales de la visita (Cesarini y Belfiore) pero no pudo aprovecharlo tampoco.

Círculo Deportivo sigue sin poder sumar triunfos en el Torneo Federal «A». Esta vez tampoco pudo anotar en lo que fue empate 0 a 0 ante Estudiantes de San Luis que pudo sumar su primer punto del certamen.

El «Papero», como le sucede a veces, empezó de mayor a menor y terminó defendiéndose muy cerca de su área en el complemento. Sin embargo, sobre el final, las expulsiones de los dos zagueros centrales del equipo de San Luis le dieron una nueva chance que no aprovechó.

Desde un primer momento, el local tomó las riendas del encuentro. Pisó el área y no pudo concretar las situaciones en el tramo final del campo pero por las bandas trató de marcar siempre las diferencias. Incluso hubo un reclamo por penal a Vedda que no prosperó cuando estaba en una buena situación de ataque. La más clara, paradójicamente la tuvo la visita en la primera que llegó donde Echarri se sacó la marca luego de un centro y la punteó hacia la esquina. La pelota pegó en el palo cuando Del Curto sólo podía mirar. El «papero» respondió rápido con un córner donde Charra se la bajó a Diego Martínez y el delantero le pegó al primer palo donde el arquero tapó sin dar rebote. Reali era una de las piezas claves por la izquierda y promediando la etapa debió abandonar el campo por una lesión dejandole su lugar a Ever Ullúa que volvía de una lesión.

Cuando había poca actividad en las áreas, el equipo de Noto necesitó de Del Curto y, como siempre, el arquero cumplió. Primero ante un cabezazo de Quiroga, el centro delantero que recibió un buen centro y tirandose de palomita exigió al «uno» que la sacó al córner. Luego, con menos exigencia, tapó un remate en un contra golpe del propio nueve, pero desde muy lejos. En el final, tuvo dos más la visita primero con otro cabezazo de Quiroga a las manos de Del Curto y luego una buena jugada de Farías que terminó en el segundo palo donde provindencialmente la sacó Pájaro. Terminó mejor la primera parte el equipo puntano y Círculo se había quedado sin la pelota, por eso le costó inquietar.

En el complemento, los locales seguían sin tomar el balón sobre todo en el mediocampo y estuvo obligado a defenderse cerca de su área. Cuando despejaba el peligro, las segundas oportunidades caían a los pies de los volantes de la visita que pudieron encontrar un poco más a Garro para repartir el juego. Sin embargo, no inquietaron cerca del arco más allá de los centros que cruzaban.

Los dos seguían sin inquietar demasiado en las áreas hasta que a los 29 minutos, José Cesarini cometió su segunda infracción merecedora de tarjeta amarilla y se fue antes a los vestuarios. Con uno más, Círculo Deportivo tenía 15 minutos para ir por la victoria. Se adelantó en el campo y empezó a buscar en los espacios que dejaba el rival. Cuando estaba en esa búsqueda, Belfiore cometió una infracción desde atrás en mitad de cancha y el árbitro le mostró la roja directa. Ahora tenía dos más para cerrar el partido pero tendría que usar la creatividad para inquietar.

El único intento concreto que tuvo fue con centros que no tenían un destino cierto. Lo más cerca que estuvo del gol fue un desborde de Ullúa que cuando enfrentó al arquero sobre la línea de fondo, en vez de tirar el centro atrás, le pegó al arco y Adasme no tuvo problemas para contener.

Un punto más para el conjunto de Otamendi sin goles pero sin sumar tampoco la victoria a pesar de que por momentos se defendió muy atrás y sobre el final tuvo la oportunidad de sumar tres puntos.

