Inés Arrondo y la gestión en pandemia: “Es el partido que tocó y hay que jugarlo”

La Secretaria de Deportes de la Nación, se refirió a la contención de los clubes y recordó que apuesta al desarrollo de deportistas. “Dentro de este contexto, creo que hemos podido avanzar”, señaló

En una entrevista con el portal Ahora Mar del Plata, Arrondo aborda las dificultades que le presentó la pandemia, el “desfinanciamiento sistemático” que recibió al asumir en el área, la readaptación de los objetivos y el camino recorrido en casi un año y medio de gestión. “Es el partido que tocó y hay que jugarlo”, asume.

Acá las frases más salientes:

-“Estamos con las complicaciones del caso, con una situación epidemiológica muy compleja, pero bueno, es el año que toca. Esto es casi como cada partido que se juega, es el partido que tocó en el fixture y hay que jugarlo. No nos va a amedrentar la situación y creo que queda claro que el Presidente, si es por cuidar la vida y por contener este contexto tan jodido que se está planteando con respecto a lo sanitario, va a tomar las decisiones que hagan falta para evitar la mayor cantidad de muertes posible”.

“El deporte está lleno de metáforas para la vida en general. La verdad es que hay un montón de situaciones que he vivido, sobre todo en la carrera de alto rendimiento, que te dan un plus en un montón de sentidos, en todo lo que hace a la máxima exigencia, la máxima presión, al desafío máximo. Todas esas son herramientas que me fortalecen para estar en este lugar. Lo siento así”.

“Nosotros arrancamos en la gestión con 1.350 millones de pesos de presupuesto, la terminamos el mismo año con 2.700 millones. Eso habla de la decisión de nuestro Presidente de apoyar al deporte como política de Estado y como una actividad y un ámbito que es importante para la vida en sociedad. Este año arrancamos con 3.350 millones de presupuesto”.

“El año pasado hubo distintas medidas que tuvieron un impacto directo en los clubes: el ATP, para los clubes que tenían trabajadores y trabajadoras registrados y registradas, los abarcó. Sólo el ATP de abril, que fue el primero que se lanzó el año pasado, fueron más de 330 millones de pesos destinados a más de 15 mil personas de clubes de todo el país. Eso continuó.”

“Este año continuamos con el programa de obras, vamos a lanzar un programa de becas de enseñanza también, que son programas de apoyo institucional, apoyar al club como institución, para que se vea acompañado en la tarea de desarrollo del deporte y mejoramiento de la vida comunitaria que tienen, porque nos parece imprescindible que haya un Estado presente en ese sentido”

“Sí, con respecto a la perspectiva de género de nuestra gestión, es algo estructural para la política del Gobierno, por eso se crea el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y nosotros creamos por primera vez en la historia de la estructura de Deportes un área específica de políticas de género para todas las política públicas. Por eso también comenzamos con un trabajo de inscripción con nuestras federaciones nacionales de los equipos femeninos y las deportistas que no estaban incluidas dentro del sistema de becas, por ejemplo. No era equitativo el diseño del esquema de becas para los y las deportistas, por eso estamos equiparando esa brecha que había con las federaciones nacionales, cambiando los criterios también, porque la realidad es que mucho del criterio que se tuvo hasta ahora era en función sólo de los logros. ”

“Hay algunas áreas que sí están establecidas y sistematizadas, incluso están establecidas por ley, como los Juegos Evita, por ejemplo. Han sido políticas que se han mantenido en el tiempo. El escenario hizo que se tuvieran que suspender el año pasado y este año estamos haciendo todo lo posible para llegar por lo menos a la instancia de la final provincial y ver si la situación sanitaria de acá a octubre nos permite hacer la final nacional”/fuente ahoramardelplata