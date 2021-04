El fútbol de Mar del Plata vuelve a frenarse

La Liga Marplatense de Fútbol (LMF) decidió postergar la disputa de la tercera fecha en el Torneo «Copa Cincuentenario» a pesar de que la ciudad, según las autoridades provinciales, no está en un momento delicado aún ante el aumento de casos. El futbol Infanto-Juvenil, por el momento se juega el domingo.

El fútbol de Mar del Plata sufrirá un parate el próximo fin de semana. La Liga Marplatense de Fútbol (LMF) decidió postergar la disputa de la tercera fecha del Torneo «Copa Cincuentenario» que estaba programada para el próximo sábado 17 de abril.

Los motivos que se han informado, tienen que ver específicamente con la situación epidemiológica y sanitaria que atraviesa el país, pero donde Mar del Plata no está severamente afectado. Por eso se indica que es una medida preventiva que persigue como objetivo colaborar con las disposiciones del gobierno para disminuir la circulación; según el comunicado oficial de la LMF.

Lo cierto es que aún no se ha suspendido ni postergado la fecha de las categorías Infanto-Juveniles que suelen disputarse el domingo por lo tanto habrá circulación en ese caso (son 10 categorías) si no se decide lo contrario en las próximas horas. Lo cierto es que la medida no tiene demasiado sentido después de que se jugaron dos fechas sin mayores inconvenientes respecto del impacto en la transmisión de COVID-19.