Opinión: el “como si” de las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires

*POR ALEJANDRO FINOCCHIARO “Como siempre, la experiencia y compromiso de los equipos directivos y docentes marca la diferencia en algunos establecimientos. Lo mismo pasa con la provisión de elementos de cuidado y prevención, que depende de los Consejos Escolares. Pero es tarea pendiente del Ministerio asegurar que esto suceda en todos”, se lee en un tramo del texto que lleva la firma del ex ministro de Educación bonaerense y nacional del Gobierno de Cambiemos

Ante la llegada de esta segunda ola del Covid-19, son numerosas las consultas sobre la continuidad de las clases en provincia de Buenos Aires.

Frente a eso decimos lo mismo que venimos sosteniendo desde el año pasado: la continuidad de las clases debe administrarse en función de la evolución de la pandemia. Es probable que los indicadores sanitarios indiquen la conveniencia de una suspensión.

Eso es correcto. ¿Por cuánto tiempo? Lo mínimo que sea necesario, para que los chicos y chicas no sigan perdiendo más de todo lo que ya han dejado el año pasado, cuando las aulas estuvieron cerradas casi todo el ciclo lectivo aún en condiciones mucho más favorables que las que vemos hoy.

Lo que sí es un problema serio es que en territorio bonaerense la apertura actual no es completa. Las autoridades educativas no maduraron procesos administrativos que aseguren que, ante los previsibles pedidos de licencias, los alumnos tengan un docente frente al curso.

Tampoco hay lineamientos pedagógicos para que los maestros puedan encarar un desafío tan especial. Y no hay un proceso sistemático de búsqueda de los chicos que se desvincularon totalmente de la escuela.

Ante la llegada de esta segunda ola del Covid-19, son numerosas las consultas sobre la continuidad de las clases en provincia de Buenos Aires.

Frente a eso decimos lo mismo que venimos sosteniendo desde el año pasado: la continuidad de las clases debe administrarse en función de la evolución de la pandemia. Es probable que los indicadores sanitarios indiquen la conveniencia de una suspensión.

Como siempre, la experiencia y compromiso de los equipos directivos y docentes marca la diferencia en algunos establecimientos. Lo mismo pasa con la provisión de elementos de cuidado y prevención, que depende de los Consejos Escolares. Pero es tarea pendiente del Ministerio asegurar que esto suceda en todos.

Resumiendo: el problema no es una eventual suspensión, el problema es que todavía no garantizaron el verdadero acceso al derecho a la educación, por ahora hay un “como si”.